Renata Lusin tiene malas dudas tras aborto espontáneo

Renata Lusin ha tenido un aborto espontáneo. El bailarín es abierto al respecto.Crédito: IMAGO/Panamá Pictures

famosos

A pocos días del inicio de la nueva temporada de “Let’s Dance”, RTL anunció que Renata Lussen está embarazada y, por lo tanto, no estará en la Tierra por un corto tiempo este año. Pero unas semanas después, llegó la triste noticia: La mujer de 35 años tuvo un aborto espontáneo. En una entrevista, la ahora bailarina profesional expresa una suposición relacionada con esto.

Profesional ‘Let’s Dance’ expresa dudas

Los Lusins ​​tenían muchas ganas de guardarse el embarazo de Renata, ya que pueden surgir problemas en los primeros meses de gestación. Sin embargo, Renata quiso ser honesta con los fanáticos y dar la verdadera razón de la cancelación de “Let’s Dance”.

Hasta el momento, la bailarina es abierta sobre la situación. En una entrevista con RTL Ella misma transmite dudas sobre la causa del aborto:

“Tengo que tomar medicamentos constantemente para tener mis periodos. Pero tengo que dejar de tomarlos tan pronto como tenga una prueba de embarazo positiva. Porque este medicamento puede causar malformaciones fetales”.

La suposición no ha sido confirmada. Renata se enfrenta a más investigaciones que debe esclarecer. Toma medicación desde que le diagnosticaron un tumor benigno.

Valentin Luzhin prefiere permanecer en silencio

Valentin Lusin aún no se ha pronunciado públicamente sobre el aborto espontáneo de su esposa, él maneja el trágico revés de manera diferente a Renata. Para él, lo principal es recuperar a su pareja. Ella, a su vez, agradece su apoyo y explica: “Creo que lo más importante es que tengo un esposo increíble. Sé que siempre me apoyará… siempre me amará”.

Valentin Lusin baila “Let’s Dance” este año con la hija del panadero Anna Ermakova.Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aparentemente, la pareja continúa trabajando en Planned Parenthood. Como también informó RTL, Valentin y Renata siguen dejando una habitación vacía en su nuevo departamento. Se supone que en algún momento será la habitación de un niño.

Mientras tanto, Valentine no muestra su tristeza en el escenario de “Let’s Dance”. Recientemente, él y su pareja de baile Anna Ermakova obtuvieron la mayor cantidad de puntos del jurado. La hija de Baker, que ya tiene experiencia en ballet, es una de las favoritas absolutas de la temporada.