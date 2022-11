S&P 500: ¿El auge del mercado bajista? Los propietarios de viviendas como indicador principal

Entonces, ¿es este un repunte del mercado bajista para el S&P 500, o se avecina un épico apretón de posiciones cortas? Casi todos los inversores activos se hacen esta pregunta en el entorno actual. ¿Existen indicadores fundamentales clave que realmente apunten a desarrollos futuros? En el último video, los analistas de Game of Trades presentan otro indicador que muestra una sorprendente correlación con el mercado de valores. Índice de constructores de viviendas de EE. UU., seguido por el SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Este ETF reúne acciones como DR Horton (DHI) y Lennar Corporation (LEN), las constructoras de viviendas más grandes de Estados Unidos, y The Home Depot (HD), una importante cadena de ferreterías. Juntos forman un buen indicador de la actividad de la construcción en los Estados Unidos de América, y la industria de la construcción generalmente se considera un indicador económico líder.

S&P 500: ¿Cómo analiza el mercado Game of Trades?

Los creadores de Game of Trades ven el mercado de valores como una “máquina” muy compleja que debe configurarse con la información y los parámetros correctos para generar rendimientos sostenibles. Además de los análisis técnicos, los datos fundamentales también fluyen hacia las consideraciones de hacia dónde es probable que se mueva el mercado en el futuro. De ahí la gran cantidad de indicadores y comparaciones históricas que los analistas utilizan en su feed de “máquinas tragamonedas del mercado de valores” y que presentan en sus videos de YouTube.

¿Rally del mercado bajista o apretón corto?

los el último Los analistas revisan constantemente la tesis presentada en los videos de Game of Trades de que la recuperación actual en el S&P 500 puede continuar. Porque hay una pregunta que actualmente domina el mercado: ¿fue solo un repunte del mercado bajista o continúa la presión de venta? La misma imagen circula en las redes sociales desde mediados de año, en todo el índice S&P 500 de 2008, el primer año de la crisis financiera, en comparación con el ciclo de este año. Entonces, si coloca ambos gráficos uno encima del otro, verá similitudes sorprendentes (línea azul – 2008):

Por lo tanto, los temores del inversor están justificados y no se puede pasar por alto una cierta similitud. Ningún inversor quiere entrar en el mercado de valores justo antes de la venta final. Pero ningún inversor quiere perder la oportunidad de un mercado alcista naciente. Así, la tensión es grande en ambos lados, y la descarga en retorno puede ocurrir impulsivamente, en una dirección o en la otra. Para probar su tesis sobre si el S&P 500 se encuentra en un repunte del mercado bajista o después de un impulso más alcista impulsado por una contracción corta, Game of Trades analiza el índice de construcción de viviendas, que es rastreado por SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

El inversor estrella Stanley Freeman Druckermiller Utilice el índice de construcción de viviendas para predecir mejor la evolución del mercado, según Game of Trades. Stanley Freeman Druckenmiller es una estrella reconocida del mercado de valores, dirigió el Fondo George Soros como administrador de cartera durante varios años y jugó un papel decisivo en la legendaria especulación contra el Banco de Inglaterra. Entonces, ¿cómo se usa el índice de constructores de viviendas y cuál es su validez? Una mirada al gráfico antes de la crisis de Covid muestra la fortaleza de este indicador:

Si bien el S&P 500 ha seguido subiendo (flecha verde), el índice de constructores de viviendas ya no sigue ese nivel alto (flecha roja). Hubo un patrón similar a principios de este año cuando el S&P 500 continuó alejándose del índice de constructores de viviendas. Aquí hay otro gráfico de principios de año, que dicta la evolución de ambos precios:

Interesante área enmarcada de colores. El aumento adicional en el S&P 500 (gráfico de líneas naranja) ya no está respaldado por el índice de construcción de viviendas. Poco tiempo después, el repunte del S&P 500 terminó y el mercado cayó a nuevos mínimos. Por lo demás, ambos ciclos están estrechamente relacionados entre sí.

El índice de constructores de viviendas también es útil como indicador de alerta temprana. Si la tendencia actual allí resulta ser a corto plazo y correctiva, me gusta Nace Rüdiger Dejo claro una y otra vez con ejemplos en mis videos de análisis de gráficos, que se debe esperar una ola bajista renovada e impulsiva. Según Game of Trades, este será el momento en que se rompa el canal de tendencia bajista del mercado de valores. Aquí está el gráfico, el camino teórico que se muestra en negro:

Si el índice de constructores de viviendas cae, podría ser una señal de advertencia temprana de una fuga del mercado de valores. Luego, el repunte de los precios desde principios de octubre fue en realidad solo un máximo del mercado bajista, después del cual, en teoría, sigue otra ola descendente con nuevos mínimos más bajos, como los llaman los analistas. más Investigar Por cierto, este artículo ha demostrado que un indicador temprano de un indicador temprano para los constructores de viviendas son las empresas de demolición. Si los libros de pedidos están vacíos, probablemente se haya “terminado el juego”.

