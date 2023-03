Stefan Moros: Después de una pelea en un hotel, debe temer por su programa ARD Entertainment

¡Ahora todo se trata de él!

El presentador de ARD Stefan Moross (47 años “Always Sundays”) fue al collar de un hombre en el “Penta Hotel” Leipzig el 1 de mayo de 2022, quien lo insultó como un “Schlagerfuzzi”. El tribunal de distrito de Leipzig dictó una sentencia penal por agresión e intento de coerción – Que fue besado por la estrella de televisión..

Moros quería impedir un gran operativo y publicidad. Barrió el asunto debajo de la alfombra y, según la información de BILD, no informó a su empleador. Así que el presentador de SWR responsable de “Always Again on Sunday” debería estar cabreado.

Comentario de la showrunner Tanya May Stefan meros toma mujer disponible

La señora tuvo que pagar menos de 90 calorías al día. Sin embargo, según la portavoz de la fiscalía de Leipzig, tiene antecedentes penales y está inscrito en el Registro Central Federal.

Según BILD, actualmente se está aclarando si, a los ojos de su canal de televisión, sigue siendo el conductor adecuado para un programa familiar.

A SWR le encantaría recibir respuestas de su coprotagonista sobre lo que estaba pasando en el hotel. ¡Se trata de su futura carrera en la estación!

Una portavoz de SWR confirma a Bild: “Estamos en conversaciones con Stefan Moross con el objetivo de aclarar los hechos y los antecedentes juntos”.

Parece probable, pero no seguro, que Mr Mrss ajuste la nueva temporada “Always Sunday” de Europa-Park a partir del 7 de mayo.

Ross se quejó con Bild la semana pasada de que podría perder su trabajo si la pelea se hiciera pública.