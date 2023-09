Tienda online de Aldi: la bicicleta eléctrica de turismo Fischer está actualmente disponible a su precio más alto, en versión para hombre y para mujer

Se instaló una horquilla de suspensión SR Suntour NEX con 63 mm de recorrido. Como es habitual en una bicicleta de turismo, el amortiguador no está instalado, pero forma parte del equipamiento una tija de sillín con resorte. La palanca de cambios Sunrace es una palanca de cambios clásica y tiene ocho marchas. Hay iluminación y la iluminación frontal debe ser de 30 lux. El equipamiento también incluye guardabarros y portaequipajes.

Sin embargo, por el bajo precio, los compradores también tienen que aceptar algunas restricciones. No hay motor central, sino trasero. Esto viene de Bafang. El motor axial Silent Drive tiene un par de 45 Nm. La batería no está integrada en el cuadro; esto es principalmente un problema visual. La batería, fácilmente extraíble, tiene una capacidad de 422 Wh y la autonomía máxima ideal debería ser de 120 kilómetros.

