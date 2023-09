Informe de mercado: el índice DAX supera los 15.800 puntos tras la decisión del Banco Central Europeo

Informe del Mercado

A partir de: 14 de septiembre de 2023 a las 22:32

Tras la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, los inversores en la bolsa alemana esperan ahora un respiro. Esto ayudó al DAX a lograr ganancias de precios. En EE.UU., las esperanzas sobre las tasas de interés y los valores de las fichas lideraron los mercados bursátiles estadounidenses.

Tras la decisión de hoy del Banco Central Europeo, los inversores bursátiles se muestran optimistas ante una inminente caída de los tipos de interés. Esta esperanza elevó el DAX por encima de los 15.800 puntos y también generó ganancias moderadas en las bolsas estadounidenses.

Hoy, el Banco Central Europeo elevó la tasa de interés clave de la zona del euro en otros 0,25 puntos porcentuales hasta el 4,5 por ciento. Como regla general, los inversores reaccionan con enojo ante los aumentos de las tasas de interés porque hacen que las acciones sean menos atractivas. Pero no esta vez. “Abandonar o pausar una subida de tipos simplemente habría pospuesto las expectativas de subida de tipos hasta la próxima reunión, dado el continuo alto ritmo de inflación”, explicó Michael Hayes, economista jefe de HQ Trust.

Por lo tanto, los participantes del mercado prefirieron interpretar el décimo aumento consecutivo de los tipos de interés y los datos que lo acompañaron como una señal de determinación en la lucha contra la alta inflación, y como el último ajuste por el momento. “Con esta evolución de los tipos de interés se produce ahora una discontinuidad”, destacó Ulrich Katter, del DekaBank. Para Thomas Getzel, vicepresidente del banco, esto es así por el momento: “El BCE tomará hoy otro movimiento de tipos de interés, pero, dados los riesgos económicos, este será el último ajuste de la política monetaria”.

Después de que el índice DAX cayera temporalmente hasta los 15.588 puntos por la mañana, logró recuperar mucho después de la reunión del Banco Central Europeo por la tarde. El indicador bursátil volvió a la zona de ganancias y permaneció allí durante el resto de la jornada. Al final, el índice DAX cerró con un alza del 0,97 por ciento, hasta 15.805 puntos.

Los valores inmobiliarios han reaccionado con especial fuerza ante la perspectiva de estabilizar los tipos de interés. Por ejemplo, las acciones de Vonovia subieron un 5,1% como líder del índice DAX, cerca de su máximo de marzo. La industria ha sufrido mucho por las altas tasas de interés. En el otro extremo del DAX, las acciones del sector del automóvil, que todavía estaban fuertes el día anterior, se dirigieron en la dirección opuesta. Recientemente ha habido preocupación en el sector por la creciente competencia de China.

Las esperanzas de que se ponga fin al endurecimiento de la política monetaria en Europa también han aumentado las expectativas de los inversores estadounidenses de un pico en las tasas de interés. Esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos se tome un descanso en su próxima reunión del 20 de septiembre. “Cuando un gran banco central decide dejar de operar, todos lo apoyan”, dijo Michael Green de Simplify Asset Management. “La sensación general en este momento es que el ciclo de subidas de tipos ha terminado por ahora”.

“La gran mayoría de los participantes del mercado todavía suponen que la Reserva Federal dejará las tasas de interés clave sin cambios en el 5,5% la próxima semana”, escribió Ulrich Stefan del Deutsche Bank. Los precios al consumidor aumentaron en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, la tasa de inflación básica cayó del 4,7% al 4,3%, lo que el mercado interpretó como una señal positiva hacia unos tipos de interés más bajos.

Sin embargo, los últimos datos económicos hablan en contra. En agosto, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron por quinto mes consecutivo y también fueron más fuertes de lo esperado. Además, el número de solicitudes semanales iniciales de desempleo, que anteriormente había caído cuatro veces seguidas, no aumentó tanto como se esperaba. Por otro lado, el hecho de que los precios al productor aumentaran más de lo esperado en agosto fue menos preocupante, ya que el aumento se debió en gran medida al aumento de los precios de la energía.

Después de un comienzo cauteloso, los mercados bursátiles estadounidenses subieron significativamente. El índice principal, el Dow Jones, volvió a subir por debajo del nivel de 35.000 puntos y cerró la jornada con un aumento del 0,96 por ciento, hasta los 34.907 puntos. El índice Standard & Poor’s 500 a nivel de mercado y el índice Nasdaq 100, dominado por acciones tecnológicas, subieron alrededor de un 0,8 por ciento.

El euro cayó ligeramente más en las operaciones estadounidenses más tarde, alcanzando su nivel más bajo desde marzo a 1,0632 dólares. La moneda única se negoció por última vez a 1,0638 dólares. La tendencia a la baja comenzó después de que el Banco Central Europeo elevara los tipos de interés oficiales por décima vez. Así, la cotización del dólar alcanzó los 0,9319 (0,9317) euros.

Los pronósticos pesimistas de la Agencia Internacional de Energía sobre el suministro mundial de petróleo crudo han disparado los precios. Más recientemente, un barril de crudo Brent (159 litros) procedente del Mar del Norte costó 93,48 dólares para su entrega en noviembre. Eso fue $1,61 más que la noche anterior. A 93,68 dólares, el Brent alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2022. El precio del barril de crudo West Texas Intermediate de EE. UU. para entrega en octubre subió 1,51 dólares a 90,04 dólares. También en este caso se alcanzó un nuevo máximo de diez meses de 90,26 dólares. La escasez de suministro sigue siendo una característica del estado de ánimo predominante en el mercado del petróleo.

Las acciones de la empresa de diseño de chips Arm comenzaron su primer día de negociación con una fortaleza impresionante. Se emitió a 51 dólares, es decir, en el extremo superior del rango de emisión, y el primer precio se fijó en 56,10 dólares. Al final, las acciones cerraron a 63,59 dólares, aproximadamente una cuarta parte por encima del precio de emisión. La oferta pública inicial de Arm es la mayor en lo que va del año, con 95,5 millones de acciones ofrecidas y un valor de mercado de 54.500 millones de dólares según el precio de la oferta pública inicial.

Según las fuentes, el gigante del entretenimiento Walt Disney Co. ha mantenido conversaciones exploratorias sobre la venta del Grupo ABC y sus canales de televisión a Nexstar. Como informó Bloomberg News citando a una persona informada, las conversaciones son preliminares y aún no han incluido una evaluación específica. Una portavoz de Nexstar se negó a hacer comentarios a Bloomberg. Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las acciones de Disney subieron recientemente alrededor del uno por ciento en un mercado amigable.

Según fuentes bien informadas, Bill Anderson, el nuevo jefe de Bayer, quiere que el grupo farmacéutico y agrícola esté en condiciones de reorganizarse mediante un programa de eficiencia. Antes de que Bayer obtenga una nueva estructura, Anderson lanzará primero un programa para reducir la burocracia y aumentar la eficiencia, según supo la agencia de noticias Reuters por varias personas familiarizadas con el asunto. Es probable que esto afecte particularmente a los niveles directivos superiores y medios para lograr una jerarquía más plana. Uno de los conocedores dijo que Anderson tiene la intención de brindar más detalles en la próxima reunión de estrategia interna. Bayer no quiso hacer comentarios.

Después del multimillonario Klaus-Michael Kuhn, el principal accionista del grupo Eurokai, Thomas Eckelmann, también está considerando presentar una contraoferta al acuerdo previsto entre Hamburgo y HHLA con la compañía naviera MSC. “Este acuerdo sería un desastre para el puerto de Hamburgo. Por eso estoy considerando presentar una contraoferta por MSC al Senado en nombre del grupo Eurokai. En las mismas condiciones”, dijo Eckelmann al periódico Hamburg Abendblatt. MSC, la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo, y el Senado anunciaron ayer que la compañía suiza quiere unirse a la empresa de logística del puerto de Hamburgo, HHLA.

Volkswagen ha decidido eliminar cientos de puestos de trabajo en su fábrica de coches eléctricos de Zwickau. La empresa anunció que 269 contratos de duración determinada a punto de expirar al cabo de doce meses no serán renovados. Es posible que también sea necesario modificar el trabajo por turnos. La acción concreta se coordinará con los representantes de los trabajadores en los próximos días. La razón dada es la “situación actual del mercado”.

Las negociaciones en Visa sobre una posible conversión de acciones enviaron las acciones al sótano. Las hojas se caen en un tres por ciento. El proveedor de tarjetas de crédito estadounidense dijo que está en conversaciones con sus accionistas Clase B sobre la conversión de sus acciones en acciones Clase A o C. La aprobación de los accionistas aumentará el número de acciones Clase A, según los analistas que impulsan y mejoran su valor. Las Acciones Clase B asignadas en el momento de la IPO actualmente no se pueden negociar libremente.

La aerolínea estadounidense Delta rebajó ligeramente su previsión de beneficios para el importante trimestre de verano a pesar del fuerte crecimiento de las ventas. La dirección ahora apunta a la mitad superior del rango conocido para aumentar las ventas entre un 11 y un 14 por ciento durante los tres meses hasta finales de septiembre, anunció la compañía. Sin embargo, debido al aumento de los precios del combustible, el EPS sólo debería estar entre 1,85 y 2,05 dólares. La gerencia del rival de United había pronosticado previamente entre 2,20 y 2,50 dólares.

El grupo empresarial Baywa de Múnich confía en las turbinas del fabricante de instalaciones Nordex para construir un parque eólico en España. Nordex anunció que Baywa ha realizado un pedido para la entrega y construcción de 24 turbinas. El contrato también incluye el mantenimiento de los sistemas durante 25 años. Está previsto que los sistemas, con una capacidad instalada de 5,9 MW, se construyan a partir del verano del próximo año y se pongan en funcionamiento en la primavera de 2025. Baywa está desarrollando el parque en el norte de España en cooperación con la empresa española CEAR.

Alphabet, la empresa matriz de Google, está despidiendo a cientos de empleados de su equipo de contratación global. Google dijo que la acción no era parte de una ola generalizada de despidos. Se debe retener una gran mayoría de los miembros del equipo para ocupar puestos importantes. Alphabet eliminó alrededor de 12.000 puestos de trabajo en enero, recortando su fuerza laboral en un seis por ciento. Alphabet es la primera empresa de “gran tecnología” que despide empleados este trimestre, tras importantes recortes de empleo por parte de competidores como Meta, Microsoft y Amazon a principios de 2023.

Según fuentes bien informadas, Douglas Cosmetics Group sigue adelante con los preparativos para una oferta pública inicial (IPO). Una persona familiarizada con el proceso dijo a la agencia de noticias Reuters que se ha seleccionado un consorcio de bancos que debería prepararse para saltar al parqué. Añadió que entre los bancos se encuentran Goldman Sachs, Citigroup, UniCredit, Deutsche Bank y UBS. Douglas declinó hacer comentarios. Según fuentes informadas, Douglas pretende salir a bolsa el próximo año.

Hoy comienza una huelga general de dos semanas en dos grandes proyectos de gas natural licuado propiedad de la compañía energética estadounidense Chevron en Australia. Australia es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. La negociación colectiva se refiere a salarios y condiciones laborales en las plantas Gorgon y Wheatstone de Chevron, que representan más del cinco por ciento de la producción mundial de GNL. Los principales compradores de gas licuado australiano se encuentran en Asia. Pero los comerciantes dicen que las interrupciones en el suministro aumentarían la competencia, ya que los clientes asiáticos competirían con Europa por los bienes, lo que provocaría fluctuaciones de precios en el mercado europeo del gas.