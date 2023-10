Tom Zimmerscheid se convierte en el ganador del partido

Dresde – La historia del juego se cuenta rápidamente. Dinamo No jugó bien ante 29.159 espectadores, pero ganó 2-1 (1-1) a pesar de ir perdiendo (minuto 7).

¿Cacerola? Tom Zimmerscheid marcó su primer gol con el Dynamo Dresden contra el antiguo club Halle y luego el gol de la victoria. © Robert Michael/DPA/ZB



Los goles en el partido del Este contra el Halation FC los marcaron Denis Borkowski (45.º + 2.º) y, sí, sobre todos, Tom Zimmerscheid (51.º).

El exjugador de Halle dio la vuelta al partido con su primer gol para los negros y amarillos y marcó el gol de la victoria. Hay historias.

El bloque K hizo que se iluminara en rojo. Decenas de Bengals se incendiaron el miércoles por la noche. Había un cartel en la cuadra que decía: “Una chispa de esperanza para todos los guerreros Dynamo encarcelados”. Estas chispas crearon mucha niebla.

Dinamo Dresde

Contra el antiguo club Halle en todas las posiciones: ¿Marcará el Dynamos Zimmerscheid por primera vez?

No había nada que ver. Puedes apostar que mucha gente no notó la ventaja inicial del equipo Haley.

Contado aquí: Tobias Krawlic disparó un balón largo de Lukas Halanjc, Dominik Baumann dio las gracias, corrió otros dos o tres pasos y dejó caer el balón en la esquina más alejada: 1-0 Halle (séptimo puesto).

SGD estaba en shock. O dicho de otro modo: si el capitán se pierde el partido, al Dresde le resultará difícil mantener el orden.

Niklas tuvo que perderse debido a una lesión en el pie. Esto no sólo fue doloroso para él. Sus hombres se habían esforzado mucho, de eso no había duda, pero no podían seguir adelante sin él. Los largos periodos de posesión tampoco ayudaron. Los estándares tampoco estuvieron a la altura, aunque el portero del HFC, Sven Müller, se agitaba con cada centro.

Afortunadamente, su homólogo no tenía eso. Cuando Jonathan Mayer, indispuesto, olvidó el balón en el área, Andor Bulecki (min. 41) superó con un disparo a Stefan Drljaka, quien bloqueó muy bien su disparo y tuvo una reacción más fuerte en el siguiente disparo.