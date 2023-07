Tour de Francia – El capitán del Bora Hindley conquista el amarillo, Vingaard cuenta con Pogacar

Tadej Pogacar (Emirates UAE Team) perdió 1:38 minutos ante el ganador de hoy, Hindley. El esloveno no pudo continuar en la última subida del día, el Col de Mare Blanc, con 20 km para el final cuando Vingaard atacó y perdió 1:04 ante el danés en la meta.

Los dos primeros favoritos llegaron a los últimos cuatro kilómetros de la montaña, que subió más del diez por ciento, con una diferencia de 2:30 minutos con el líder de la carrera.

Porque justo al comienzo de la etapa, Hindley, Ciccone, Gall y Buchmann formaban parte de un grupo líder de 36 hombres al comienzo y acumularon una ventaja de hasta cuatro minutos.

“No sé si las palabras son ciertas. No puedo creerlo. Estaba tan sorprendida de encontrarme en el grupo. Simplemente me metí allí y quería divertirme. No podía ver el campo en la parte de atrás y luego pensé ‘vamos a correr’, él fue el ganador”. Palgiró de 2022 feliz con su primer maillot amarillo al final del día, el segundo en la historia del equipo Bora-Hansgrohe, por el cierto, después de que Peter Sagan ya se hubiera vestido de amarillo un día en 2018 tras la segunda etapa.

Hindley supera a la competencia – Vingegaard vence a Pogacar

El grupo se fue haciendo cada vez más pequeño a medida que avanzaba el día, hasta que Hindley dejó a Gall como último acompañante en recorrer 20 kilómetros para el final y comenzar la carrera en solitario hacia el maillot amarillo.

“Quería intentar alejarme un poco más de los demás competidores en la clasificación general, pero también vi que era posible ganar una etapa. Vi a mi papá al comienzo de la última subida y eso fue muy emotivo para mí. dijo el australiano.

Hindley ahora lidera el Tour de Francia, con una ventaja de 47 segundos sobre Vingegaard y 1:03 sobre Ciccone. Buchmann es cuarto en la general, 1:11 minutos por detrás de su líder. El ex capitán general Adam Yates alcanzó el objetivo diario en un grupo con su compañero de equipo Pogacar y está 1:34 detrás de Hindley, ahora es quinto en la general por delante de Pogacar (+1:40) y su hermano Simon Yates (Gaico – Ula / +1: 40) +

Gall aseguró el maillot de montaña con un ataque en el Col de Soudet en el punto medio. Jasper Philipsen (Alpsin-Dekonink) se llevó el maillot verde y Pogacar el blanco al Mejor Piloto Joven.

Así quedó la quinta etapa del Tour de Francia:

Como muchos esperaban en la primera etapa de los Pirineos, los ataques llovieron inmediatamente después del comienzo vertiginoso, y pasó mucho tiempo antes de que los pilotos pudieran realmente alejarse. Sin embargo, después de 27 kilómetros, se formó un impresionante grupo de 36 hombres en una etapa muy dura, incluidos Guy Hindley, Emanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe) y Giulio Ciccone (Liddell–Trek), así como su compañero de equipo Mads Pedersen y su equipo. compañero. Julien Alaphilippe (Soudal – Quick-Step), Felix Gall (AG2R – Citroën) y Wat Van Aert (Jumbo – Visma).

En el pelotón, la acción de persecución continuó principalmente en el UAE Team Emirates de Tadej Pogacar y la ventaja creció rápidamente a dos minutos. Poco antes del sprint intermedio, Van Aert, Pedersen, Victor Campeneerts (Lotto – Destiny) y Brian Coquard (Cofidis) se quedaron atrás en el kilómetro 45. El francés sacó 20 puntos del maillot verde, por delante de Pedersen, y luego retrocedió.

Pero los otros tres siguieron adelante y llegaron al pie del Col de Soudet, la primera montaña de honor del Tour, después de 82 kilómetros, un minuto por delante de sus 33 perseguidores, como Patrick Konrad (Bora-Hensgrohe) hizo el mamut. Parte de la acción de conducción es hacer la montaña y 2:20 minutos por delante del pelotón.

En Soudet, los velocistas se separaron rápidamente al final del campo y rápidamente formaron varios grupos pequeños; detrás estaba Fabio Jacobsen (Soudal – Quick-Step), que había caído el día anterior, con cuatro ayudantes. Ya había perdido dos veces el contacto en los primeros compases de la etapa y había sufrido mucho en el primer día de los Pirineos.

Gal agarra un maillot de montaña

En cabeza de carrera, tres kilómetros antes de la cumbre de Soudet, Julio Ciccone (Lidl – Trek) agredió a su copiloto Juan Pedro López, el italiano inicialmente solo pudo escapar de Hendley, Buchmann, seguido de Felix Gall (AG2R – Citroen) y Dani Martinez (Ineos Grenadiers) y Christis Nilands (Israel – Premier Tech). Condujeron hasta Van Aert y Campinart e inmediatamente pasaron a los belgas.

Poco después, Gall lanzó dos ataques más y salió por su cuenta para conducir hacia Prize Mountain. Lo consiguió solo, pero en la bajada llegaron varios más por detrás, de modo que los 17 primeros se juntaron de nuevo en el valle. Sin embargo, la aceleración en los Sudetes tuvo un impacto, porque la ventaja en el pelotón había aumentado a cuatro minutos en la categoría de Honores de Clasificación de Montaña.

Gall asegura la clasificación de montaña en el Col de Soudet en los Pirineos

Con 53 kilómetros para el final, Neylands atacó al grupo de cabeza, que mientras tanto había crecido a 23 hombres, y construyó una rápida ventaja de medio minuto. Después de unos kilómetros, Van Aert y Alaphilippe persiguieron al letón y lo atraparon en la cima de Col Echeri (Cat 3) con 38 kilómetros para el final.

Un beso aísla a Pogacar, Vingegaard lo deja en pie

El trío llegó al pie de la ruta Col de Mare Blanc de 7,7 km y un descenso empinado del 8,6 por ciento (Cat. 1) con 26 km para el final, justo por delante del grupo, pero los tres llegaron allí rápidamente. AG2R – El Citroën estaba ahora a toda velocidad, y cuando se acercaban los últimos cuatro kilómetros empinados de la montaña, Gal lanzó su siguiente ataque. Solo Hindley pudo seguir al austriaco, y Buchmann se quedó detrás del siguiente perseguidor, Will. El pelotón todavía estaba 2:30 minutos por detrás.

Dos kilómetros antes de la cima, Hindley dejó a Gall y comenzó solo 20 km con el maillot amarillo, y dos minutos después, el grupo de favoritos explotó bajo el podio para el equipo Seb Kos. Vingegaard y Pogacar todavía pueden viajar con el escalador estadounidense de Jumbo-Visma. Cuando el trío llegó a los últimos 1,5 km de la subida, Vingegaard lanzó su ataque y sacudió a Pogacar de inmediato.

Hindley superó la subida con una vuelta de 18,5 kilómetros, 24 segundos por delante de Gall y 54 segundos por delante de Ciccone y Buchmann, y 1:04 minutos por delante de Vingegaard. Le siguió Pogacar, otros 35 segundos por detrás. En el descenso, Vingegaard alcanzó a Ciccone, Buchmann y Gall y luego persiguió a Hindley durante los últimos siete kilómetros. Pero el australiano se afirmó, salvando 32 segundos para el final.

