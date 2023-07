Tour de Francia – Tres momentos destacados: Vingegaard cambia las tornas contra Pogacar

Muy pocos esperaban que sucediera mucho en la clasificación general de la primera etapa real de montaña del Tour de Francia.

Pero un momento de debilidad de Pogacar, mucha fuerza de voluntad de Vingegaard y sobre todo la enorme constelación desprendida del día hicieron un auténtico espectáculo.

Cinco días después, Hindley ahora lidera el Tour a 47 segundos del campeón defensor, con Emmanuel Buchmann actualmente cuarto en la general y Pogacar 1:40 por detrás.

Por lo tanto, el miércoles no solo fue muy emocionante, sino que también aseguró que es probable que sucedan muchas cosas en las próximas dos semanas y media.

Destacaban tres cosas:

1. Vingegaard le da la vuelta al Pogacar

Durante las dos primeras etapas en el País Vasco se podía tener la impresión de que Pogacar estaba en buena forma y tenía una ligera ventaja sobre el vigente campeón Vingegaard. El esloveno pasó a la ofensiva en la primera etapa con Adam Yates a su lado, que estaba de buen humor allí, y se llevó una bonificación de 16 segundos para el fin de semana.

Vingegaard vs Pogacar: Un "gran error táctico" en el Emirates

Su vitalidad dio motivos para esperar que también apuntara a ocho segundos en la carrera de bonificación en Col de Marie Blanc el miércoles y atacara allí. En general, había indicios de que el segundo partido le daría la ventaja a Pogacar y que Vingegaard respaldaría la pared a medida que avanzaba la ronda, especialmente porque Pogacar también jugaba juegos psicológicos y Jumbo: Visma despertó, mientras que los Leones Amarillos ya estaban fuera. Se trataba de desacuerdos internos.

Pero luego llegó el miércoles con la primera escalada larga en los Pirineos, y Vingegaard hizo historia con un comienzo enérgico a 1,5 km de la cima del Col de Marie Blanque. “así que lo que ?!” Y, uno podría pensar, el danés quería gritar a la audiencia. Aunque Wout van Aert hizo cosas al frente de la carrera cuya viabilidad parecía al menos dudosa y que podrían haber dado un viento de cola a los escépticos en términos de clima de equipo, Vingegaard lo dejó claro: es el número 1 en la lucha por el amarillo.

“En la última subida me sentí fuerte y le dije a Seb que diera un paso adelante y empujara. Lo hizo, luego ataqué”, dijo Vingegaard al final, y dejó claro que tampoco tenía nada que ver con Pogacar: “Me sentí bien”. , solo mírame y si estoy bien ataco”.

Vingegaard deja Pogacar: el ataque decisivo

Por otro lado, Pogacar claramente no se sentía bien y ni siquiera intentó seguir el ataque del danés de inmediato. “No fue tan difícil, Jonas fue muy rápido”, resumió el día de manera sucinta. “Perdí mi pierna buena antes de la cumbre. Pero me siento bien y espero que mejore en los próximos días”. Sin embargo, el esloveno también apuntó que quizás no sea tan fuerte en alta montaña como lo ha sido en otros años: “Ahora conozco mis límites, pero la motivación es grande”.

2. ¿Pueden Hindley y Bora soñar en grande ahora?

Le arrebató el maillot amarillo y tenía una ventaja de 47 segundos sobre Vingaard con una gran ventaja en la salida. Jai Hindley lidera el Tour de Francia después de cinco días no por casualidad, sino porque es uno de los mejores escaladores del mundo. Un viejo adagio del Tour de Francia dice: el maillot amarillo te da alas.

Así que todo es posible para el australiano durante las próximas dos semanas y media. Hindley pasó de aspirante al podio a aspirante a la victoria el miércoles, de eso no hay duda. Con Hindley en amarillo, ya no podemos prestar atención solo a Pogacar, dijo Wout van Aert al final de la etapa en Laruns. Incluso el jefe del equipo EF, Jonathan Vaughters, dijo en el estudio de los colegas británicos de Eurosport que Hindley ahora es el más grande. Oponente del campeón defensor Vingegaard.

Voigt y Eisel elogian a Buchmann después de la etapa 5: "MVP hoy"

Sobre el papel y de hecho lo es definitivamente después de ganar los Laruns. Pero no hay que olvidar cómo llegó el resultado en la primera etapa de los Pirineos, es decir, a veces por afortunadas coincidencias en la etapa inicial. Hindley realmente no quería estar en el grupo de escape, que se formó repentinamente después de unos 27 km e incluía un total de 36 hombres.

El enorme grupo avanzó hasta los cuatro minutos, principalmente porque Jumbo – Visma no se vio favorecido por la competencia del Team Emirates en el pelotón en la persecución y porque Patrick Conrad se dirigía al Col de Soudet en la primera mitad de la carrera para Hindley. el líder del grupo se estremeció. También ayudó al campeón alemán Emanuel Buchmann a ascender y demostró hasta el final que está del mejor humor en este momento: un asistente de caballero muy fuerte para Hindley y con el actual cuarto en la general una buena elección táctica para el equipo.

Pero lo que no hay que olvidar son esos cuatro minutos a falta de 2:30 minutos para el final de los cuatro kilómetros más empinados y difíciles del Col de Marie Blanque, la última montaña del día. Cuando el copiloto de Vingegaard, Sepp Koss, pisó el acelerador a fondo y luego el danés se atacó a sí mismo, la brecha se cerró rápidamente, de modo que Vingegaard estaba a solo 1:04 por minuto de Hindley en la cima, quien ahora lideraba absolutamente.

Entrevista a Eldaj: "Por supuesto, todo estaba planeado…"

Ciertamente: Hindley ha invertido anteriormente más, pero no mucho, que sus oponentes principales en el Grupo A de 36 hombres. Hindley aún tiene que demostrar que está a la par con Vingegaard en la montaña. Por cierto, Pogacar también subió los últimos cuatro kilómetros de Marie-Blanc más rápido que el ganador del día, a pesar de un mal momento, dijo. Y los hermanos Yates, David Godot, Carlos Rodríguez y Matias Skgelmos, tampoco fueron más lentos.

Entonces, el objetivo de un podio se volvió muy realista para Hindley en el primer día de los Pirineos y ahora está en la posición perfecta para hacerlo, y con las alas del maillot amarillo, no se puede descartar nada. Pero las expectativas de los aficionados del Bora no deberían aumentar demasiado la noche del miércoles.

3. Fuegos artificiales al inicio de la ronda

Las dos primeras etapas en el montañoso País Vasco ya fueron espectáculo con dos ataques de Tadej Pogacar y finales muy emocionantes en Bilbao y San Sebastián. Pero después de que el pelotón se recuperó en las siguientes dos etapas planas a un ritmo pausado, la Etapa 1 en los Pirineos volvió a encabezar el primer fin de semana. Atrás quedaron los días en que los aspirantes a la victoria del Tour se sentían y se veían en las duras primeras etapas de montaña antes de que estallara la verdadera batalla por el amarillo en la tercera semana.

La generación más joven de pilotos no cree en la espera, la carretera del miércoles con descenso Col de Mare Blanc proporcionó un escenario adecuado para el espectáculo y el resultado fue una carrera de 162,7 km que fue emocionante desde el principio.

Pero lo mejor es que esto continúa en los próximos días. Porque con el arreglo general ahora establecido como base, muchos favoritos comunes tienen prisa. Vingegaard necesita atacar para atrapar a Hindley, y es probable que quiera atacar nuevamente el jueves temprano, probablemente para aprovechar la vulnerabilidad de Pogacar nuevamente.

Comparación de equipos entre Emirates y Jumbo: "Van Aert es un factor de riesgo"

Por otro lado, el esloveno está ahora 1:40 minutos por detrás en la clasificación general, tanto que ya no puede concentrarse en acumular los segundos adicionales, sino que tiene que lanzar un ataque masivo en algún momento de los próximos dos años y medio. medias semanas si todavía quiere ganar el Tour. ¿Y quién es más probable que haga tal procedimiento que Pogacar?

E incluso si Vingegaard se lleva el maillot amarillo en los próximos días y afirma su superioridad que se insinuó el miércoles, la batalla por el podio es más emocionante de lo que ha sido en mucho tiempo.

¡Así que abróchate el cinturón! Los fuegos artificiales al inicio del recorrido fueron solo un aperitivo.

