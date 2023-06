Tras rumores de amor con yvonne wolcke: peter klein habla claro

Yvonne Wolke y Peter Klein acompañaron a una celebridad a Australia este año.Foto: IMAGO Pictures / STAR MEDIA

Iris y Peter Klein se divorciaron después de casi 20 años. Esto fue precedido por acusaciones de fraude. Iris le dice a Peter que debería haberla engañado con su compañera de bosque Yvonne Wolkie. Los dos siempre negaron esto. Sin embargo, el hombre de 56 años admitió más tarde que había desarrollado sentimientos por Yvonne. Recientemente, los dos posaron juntos frente a la cámara en un proyecto RTL por un período de tiempo más largo.

En una entrevista reciente, Iris reveló sobre el amor en la charla “zanahoria y látigo” de Bild. La madre de Katzenberger es la más afectada por las mentiras que ha difundido Peter. Al principio negó todo, diciendo que todavía amaría a Iris. También mencionó que Peter e Yvonne planeaban ir a un campamento en la jungla. Debido a esto, no pudieron hacer pública su relación porque no se les permite aparecer en la televisión como pareja.. Ahora Peter ha comentado sobre el tema de los rumores de amor.

Peter Klein habla con franqueza sobre su mundo emocional

En el podcast “Imagen”Decimoséptimo estado federalPeter Klein dijo ahora en lenguaje sencillo. Recientemente, circuló un mensaje de que todo había terminado entre Yvonne y Peter. Ahora dijo: “Nos entendemos mejor que nunca. Como no hubo una historia de amor, no puede terminar”. Refiriéndose al agotador rodaje en el que los dos pasaron mucho tiempo juntos, explicó:

READ "Estoy a punto de empezar a llorar" “Claro, hubo algunas fricciones aquí y allá y momentos en los que te quejaste. Si te esfuerzas mental y físicamente hasta tus límites, entonces te golpeas el uno al otro. Pero al final todo está bien”.

Peter Klein quería aclarar algunas cosas en el podcast.

Si los dos aún podían encontrarse, vio lo siguiente: “Pongámoslo de esta manera: ¿quién sabe qué se desarrollará en los próximos meses?” Por otro lado, guardó silencio sobre la afirmación de Iris de que los dos planeaban ir al campamento de la jungla. Sin embargo, siguió negando que los dos fueran pareja. Admitió que había perdido su cuerpo con su reciente trabajo en televisión: “Perdí mucho peso porque el trabajo en televisión era muy duro y estresante”.

Ya no tiene ningún contacto con Iris, Jenny Frankhauser y Daniela Katzenberger. “Apoyan a su madre y yo también lo entiendo. No quiero forzarme a estar en una situación así”.En una entrevista con el corresponsal de Mallorca Ingo Woelfel. Peter incluso bloqueó a Iris en Whatsapp. En consecuencia, no habrá amor de regreso con su ex esposa. Solo conocía detalles de su nueva pareja por la prensa. Ahora quiere enfocarse en su carrera como cantante e invertir su tiempo en ella.