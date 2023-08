¡Un mensaje para imaginar a los jefes del Bayern! Goretzka también habla del debate a seis bandas

Pero Tuchel también dejó claro que quiere otro jugador, porque: “Los tres que mencionaste son muy similares en mi opinión, y sólo hay tres centrocampistas centrales que también desempeñan un papel clave en la defensa. Después del parón internacional, no “No tenemos una semana.” Sin tres partidos. Por eso no tenemos un buen número de personal…”

Cuando Wontoura preguntó si se discutirían sus palabras, el entrenador del Bayern respondió: “Se discute todo el tiempo. No hay información nueva allí. Ya he dicho algo sobre esto varias veces. No hay ninguna situación nueva”.