“Vence a la estrella”: el comentarista quedó impactado por las palabras Reichsbürger | entretenimiento

Dos estrellas de la comedia se convirtieron en rivales el sábado por la noche. Michael Mittermayer (57 años) y Olaf Schubert (55 años) compitieron en “Schlag den Star”. Se esperaba que esta fuera una competencia divertida, pero un comentario en el estudio de repente silenció todas las risas.

La carrera no estuvo reñida: Schubert ganó un partido tras otro, mientras Mittermayer luchaba por alcanzarlo.

Como siempre, el espectáculo, presentado por Elton, de 52 años, continuó hasta bien entrada la noche. Pero a altas horas de la noche, el comentarista Ron Ringguth (57 años) quedó atónito ante una afirmación que era claramente falsa.

Nominados al concurso: Michael Mittermayer (57) y Olaf Schubert (55) Foto: Prosiben/DPA

“Bandera de ciudadano imperial pequeño sajón …”

En el juego de pelota “Flip Table”, el disco tenía que pasar por varias mesas. Se colocan banderas azules y rojas en las áreas de juego. Mientras los dos candidatos se enfrentaban, Ringguth explicó la situación del juego que afectaba a Schubert: “¿Dónde está la bandera del pequeño ciudadano del Reich sajón?”

El moderador Elton miró con incredulidad: “¡¿Acabas de…?!” Olaf Schubert (de Plauen, Sajonia) rodeó la mesa y preguntó a Elton con asombro: “¿Eh? ¿Qué dijo?”. “Era una broma”, intentó apaciguarlo Ringguth.

Elton se sorprende: “Ya sabes cómo reacciona la gente aquí ante los chistes”. Presa del pánico, el moderador tomó su teléfono celular: “Dios mío, ¿qué está haciendo Twitter?”

Por supuesto, hubo allí un acalorado debate. Varias voces incluso pidieron el despido de Ringuth. Otros disfrutaban saliendo de la pista.

Ringguth ya cometió un error una vez

Este no fue su primer paso en falso: tres años antes, Ringguth también había cometido un error en “Schlag den Star”. Lily Baker, la entonces candidata, se quejó durante un partido de que sus gafas estaban sucias: “¡No puedo ver!”. “No es que no pueda respirar, es que no puedo ver…” comentó Ron Ringguth.

Una mala referencia a la muerte de George Floyd, fallecido en un brutal operativo policial en los Estados Unidos de América. Sus últimas palabras: “No puedo respirar” porque un policía le cortó con la rodilla. ProSieben no se disculpó por el error de Ringguth hasta el minuto 80 de la retransmisión en directo.

Olaf Schubert gana “Beat the Star”

En el “ El estudio “Schlag den Star”, Michael Mittermayer, logró ganar “Tisch snipsen” y ganar así otra partida. Al final, sin embargo, el favorito salió victorioso: poco antes de las 2 de la madrugada, Olaf Schubert ganó el “Schlag den Star” y se llevó a casa un maletín que contenía 100.000 euros.