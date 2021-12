Los virus de la influenza suelen tener una estructura superficial en forma de espiga. (imagen de icono) © Alexander Limbach / imago

El invierno es la época de la gripe. Ahora se está propagando una gran cantidad de patógenos. Pero, ¿cuáles causan la gripe? ¿Cómo actúan las drogas?

BERLÍN – El clima invernal frío y húmedo, combinado con la corona, asegura que los virus de la gripe y el resfriado se lo pasen bien. Estos ahora están en itinerancia y dificultan la vida de los afectados. Porque las enfermedades pueden ser leves pero también difíciles. Es por eso que el Instituto Robert Koch aconseja con urgencia a los grupos de alto riesgo, como los ancianos o las personas con enfermedades crónicas preexistentes, que se vacunen contra la influenza. Esto es para reducir el riesgo de infección y aliviar los síntomas potenciales.

Virus de influenza A a C: existen estos diferentes virus de influenza

Pero lo que muchos no saben: no existe una única causa de influenza que sea responsable de ella. Quejas típicas como fatiga, dolor de cabeza, dolores corporales o incluso fiebre.* Puedes preocuparte. En cambio, los patógenos de la influenza, que pertenecen a la familia de los ortomixovirus, se dividen en grupos. En realidad, hay tres tipos conocidos de influenza, de los cuales solo los tipos A y B que ocurren estacionalmente son adecuados para los humanos.

Estos virus de la influenza tienen una Estructura de superficie en forma de espiga*, que consta de dos proteínas de superficie, hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). Según el RKI, debería haber un total de 18 HA diferentes y nueve NA. Por lo tanto, los virus de la influenza A se denominan según su tipo y subtipo, por ejemplo, H3N2. Sin embargo, en el caso de los virus de la influenza B, esto no existe, aunque aquí se conocen dos líneas genéticamente diferentes, la línea Yamagata y la línea Victoria. Estos difieren solo en sus proteínas de superficie. Pero, ¿cómo los desencadenantes de la influenza causan en última instancia quejas en nuestro cuerpo?

Virus de influenza A a C: existen estos diferentes virus de influenza

Nuevamente, los antígenos de la envoltura del virus, HA y NA, juegan un papel importante. HA es el componente principal que provoca una respuesta inmune*. Los patógenos se unen a las superficies de las células de la mucosa con la ayuda de hemaglutinina. en el sistema respiratorio humano*. Allí ingresa a las células y se reproduce en el núcleo celular (también conocido como replicación). Por otro lado, la NA viral asegura la liberación de virus recién formados de la célula.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en nuestro boletín gratuito, A los que puedes suscribirte aquí*.

Este último también se encuentra en el centro del tratamiento contra la influenza. estará aqui Medicamentos antivirales utilizados*, los denominados inhibidores de la neuraminidasa. Por otro lado, el ingrediente activo amantadina para la prevención y el tratamiento de la influenza ataca la tercera proteína de superficie, la proteína de la matriz (proteína M2). También se utiliza para la enfermedad de Parkinson *.

Virus de influenza A a C: existen estos diferentes virus de influenza

pero nunca Vacunación contra la influenza* Si desaparece, el médico suele recomendar que se actualice anualmente. ¿pero por qué? La razón es tan simple como compleja: a través de la recombinación de antígenos (“cambio de antígeno”) y mutaciones en los antígenos (“deriva de antígeno”), los patógenos de la influenza pueden cambiar muy rápidamente. Como resultado, aparecen una y otra vez subtipos de virus nuevos y (más) agresivos. Provoca epidemias o incluso epidemias a intervalos regulares.* Capacidad. *24vita.de y Merkur.de son dos ofertas de IPPEN.MEDIA.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.