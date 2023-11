Vitamina A, B, E: la sobredosis es posible a través de suplementos nutricionales.

24vita Vivir saludablemente

de: Julián Gutman

divide

Las vitaminas y los minerales son esenciales para la supervivencia. Mucha gente lo toma en forma de tabletas y pastillas. Pero esto conlleva riesgos. Las sobredosis pueden ser extremadamente dañinas.

Los adultos sanos que llevan una dieta equilibrada suelen obtener todos los nutrientes importantes. Pero hay muchas personas que toman complementos nutricionales sin consultar a un médico. De esta forma, el anuncio promete más energía, mejor piel o incluso una vida más larga. Pero los médicos advierten: quien consume vitaminas, oligoelementos y minerales sin deficiencias comprobadas corre el riesgo de sufrir una sobredosis grave.

Por ejemplo, tomar una sobredosis de suplementos de calcio favorece un ataque cardíaco. “El riesgo aumenta claramente cuando se toman una dosis diaria de más de 1.500 miligramos de calcio”, afirmó Martin Smolich, profesor de nutrición farmacéutica en Lübeck, en una entrevista con Knowledge Portal. Dominio. La vitamina D también tiene efectos nocivos en dosis excesivas. “La ingesta excesiva de vitamina D provoca niveles elevados de calcio en el cuerpo (hipercalcemia), lo que puede provocar náuseas graves, pérdida de apetito, calambres abdominales, vómitos o, en casos graves, daño renal, latidos cardíacos irregulares y pérdida del conocimiento”. Y la muerte… Dado que la vitamina D se puede almacenar en el cuerpo, es posible una sobredosis aguda y gradual”, según el Instituto Robert Koch (RKI).

No tome una sobredosis de vitaminas A, B y E.

El exceso de dosis de vitaminas A, B y E también puede provocar síntomas. Incluso es posible que se produzcan daños en los órganos. Por lo tanto, nunca se deben tomar suplementos vitamínicos sin consultar a un médico.

Cualquiera que tome dosis excesivas de vitamina B12 corre el riesgo de dañar los nervios.

El cuerpo muestra síntomas con dosis excesivas de nutrientes. el DE ACUERDO Le dice qué quejas debe tomar en serio:

Vitamina A: Aquí hay que hacer una distinción. La provitamina A no suele causar ningún problema en caso de sobredosis. Parece diferente con vitamina a-Suplemento alimenticio. La estabilidad ósea puede disminuir y las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de dañar al feto.

Una sobredosis de vitamina E aumenta la tendencia a sufrir hemorragias a largo plazo.

Vitamina B3 (ácido nicotínico): La acidez de estómago, el dolor de cabeza, la diarrea y el dolor abdominal pueden indicar una sobredosis de vitamina B3. Las posibles consecuencias también incluyen presión arterial baja y daño hepático potencialmente mortales.

La acidez de estómago, el dolor de cabeza, la diarrea y el dolor abdominal pueden indicar una sobredosis de vitamina B3. Las posibles consecuencias también incluyen presión arterial baja y daño hepático potencialmente mortales. Vitamina B6: Una sobredosis puede dañar el sistema nervioso. Como resultado, los afectados experimentan una marcha inestable, que puede estar asociada con caídas.

Una sobredosis puede dañar el sistema nervioso. Como resultado, los afectados experimentan una marcha inestable, que puede estar asociada con caídas. Vitamina B12: Los vegetarianos necesitan complementarse con vitamina B12Porque sólo los alimentos de origen animal pueden satisfacer las necesidades. Dicha información Fundación Warentest. Según estudios recientes, los niveles elevados de vitamina B12 en la sangre pueden estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer de pulmón NDR mencionado.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.