Vivir más gracias al café: esto es lo que confirma un estudio

Sabe bien, huele muy bien y, sobre todo, ¡nos despierta! Sin embargo, el café tiene un verdadero problema de imagen. Se suele decir que las bebidas calientes no son saludables. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que es más probable lo contrario. Sigue leyendo para descubrir qué sucede cuando bebes café todos los días.

Vídeo: Por eso los bebedores de café viven más tiempo

Café todos los días: por eso garantiza una vida más larga

De tres a cuatro tazas de café al día: esta cantidad es suficiente para reducir el riesgo de muerte prematura por determinadas enfermedades. Este es el sorprendente resultado para un estadounidense. Estudio de la Escuela de Salud Pública T. Chan de Harvard en Boston. Para ello, los científicos evaluaron tres grandes estudios a largo plazo en los que se examinó a 200.000 personas durante décadas. Descubrieron que el consumo regular de café puede ayudar Cinco enfermedades graves que hay que evitar.

infarto de miocardio

Personas que beben de tres a cinco tazas de café al día. menos vulnerable a Enfermedades cardiovasculares. Según este estudio, los bebedores de café tenían menos probabilidades de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares que los no bebedores de café. Según Ming Ding, autor del estudio de la Universidad de Harvard, existe una fuerte relación entre el consumo de café y la salud. Sospecha que se debe principalmente a Ingredientes antiinflamatorios en el café. Él miente.

Diabetes tipo 2

Ming también escribió en la revista “Circulation” sobre los componentes del café que pueden reducir la resistencia de las células del cuerpo a la insulina. Según él, las personas que beben café tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Se cree que los que se encuentran en el café. Sustancias como el ácido clorogénico inhiben la gluconeogénesis en el intestino delgado.. La inhibición de esta enzima es una forma comprobada de tratar la hiperglucemia (altos niveles de azúcar en sangre) o niveles altos de azúcar en sangre.

La enfermedad de Parkinson y el Alzheimer

El equipo de investigación de Harvard también afirma que el café Reducir los riesgos neurológicos Podrías. Se cree que las personas que beben café a diario, especialmente los hombres, tienen un riesgo 30 por ciento menor de desarrollar la enfermedad de Parkinson que las personas que no beben café. Sin embargo, los científicos aún no tienen una explicación para este efecto positivo. Una posible razón para esto es la capacidad de la cafeína para receptores de adenosina bloquear en el cerebro. El neurotransmisor adenosina es el antagonista de la dopamina. Los pacientes con enfermedad de Parkinson experimentan una degeneración progresiva de las neuronas de dopamina. Cuando se excede la adenosina, las células productoras de dopamina no pueden dañarse o solo pueden dañarse en menor medida.

depresión

Según científicos de la Universidad de Harvard, las mujeres que beben café con cafeína tienen menos probabilidades de enfermarse depresiones. Este hallazgo se basa en un estudio iniciado en 1996 con alrededor de 50.000 mujeres. Las mujeres que bebían cuatro o más tazas de café al día se negaron a beberlo Tasa 20 por ciento más baja de la depresión.

zumbido

Un estudio de 18 años de duración con 65.000 mujeres encontró que aquellas que bebían de cuatro a seis tazas de café con cafeína al día tenían menos probabilidades de tener zumbidos en los oídos que aquellas que no bebían más de una taza y media al día. Los amantes del café tuvieron que 15% menos de riesgo de tinnitus, como demostró la investigación. Sin embargo, la razón exacta de esto aún no está clara. Estudios anteriores han demostrado que la cafeína puede tener un efecto directo en el oído interno. Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar esto.

Por cierto: El café marca tendencia: ahora la gente bebe café con aceite de oliva, café breffe o café con mantequilla; le diremos por qué esta bebida es tan saludable. Perder peso con café también puede resultar beneficioso. Y si tu café es muy amargo, prueba con sal en el café.

Hecho de la diversión: A los alemanes les encanta el café, pero aparentemente no tanto como a los finlandeses. Ningún otro país europeo tiene un consumo de café per cápita tan alto como Finlandia.