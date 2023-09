Actores, lugares de rodaje, trama, reseñas de “Mercy. Es demasiado tarde”. Desde Francfort

Página principal Francfort

Florian Dor

Anna Janicki (Margarita Brojic) y sus colegas buscan por la noche a un policía desaparecido. © Christian Ludeck/HR/U5 Filmproduktion/dpa

La nueva “escena del crimen” de Frankfurt dividirá la opinión pública el domingo por la tarde (10 de septiembre). La información más importante sobre “Mercy”. Es demasiado tarde.” De un vistazo.

FRANCFORT – La “escena del crimen” ha regresado a Frankfurt. El domingo (10 de septiembre), ARD emitirá el nuevo número “Erbarmen. “Demasiado tarde” a las 20.15 horas. Después de las largas vacaciones de verano, la llamada de la policía al 110 y el caso de Ludwigshafen de la semana pasada, el thriller policial regresa el domingo con su primera emisión en la región. El título del nuevo número lo dice todo: Llegan los hessianos.

Responder “Tatort: ​​​​Mercy. “Es demasiado tarde” Domingo (10 de septiembre) desde Frankfurt: La trama

La nueva “escena del crimen” de Frankfurt parece oscura: dos coches circulan de noche por un camino rural al borde de una zona boscosa. En él: Brix (Wolfram Koch) y otros policías. También hay un sospechoso, Anton Schilling (Niels Bormann), que recientemente acudió a la policía y denunció que el agente de policía Simon Lappe (Sebastian Klein) había sido baleado y luego enterrado en el borde del bosque. La búsqueda es difícil. Schilling ya no recordaba exactamente dónde estaba el lugar. Está oscuro, ha estado bebiendo. Él también parece asustado. Cuando finalmente registras la casa del bosque de Laby y descubres grandes cantidades de comida, armas, municiones y un coche de policía falso, el caso adquiere una dimensión completamente nueva. Parece que un viejo conocido de Brix está involucrado. Brix no puede o no quiere creerlo al principio. Janicki (Margarita Brojic) pronto sospecha que la búsqueda de esa noche no se trata sólo de un muerto.

“Tatort” Domingo 10 de septiembre desde Frankfurt: representantes de “Ebermann”. Demasiado tarde”

El equipo de investigación de Frankfurt, Janicki y Brix, conocidos como Margareta Bruitsch y Wolfram Koch, son ahora un habitual del programa de televisión ARD “Tatort”. Un caso para “Mercy.” “It’s Too Late” es el número 17 del dúo. Un vistazo rápido al elenco:

Pablo Brix Wolfram Koch Anna Janicki Margarita Brujic Radomsky Godhard Giese Glasner Carsten Antonio Mielke Francisco Decker oi rod chelín Niels Bormann Mujer policía Schussler Lotte Schubert Bachman Werner Wilburn Jonás Isaac Dentler

Lugares de rodaje de la película “Escena del crimen: Mercy”. “Es demasiado tarde” el domingo (10 de septiembre) desde Frankfurt

Para la nueva “escena del crimen” del dúo de investigadores de Frankfurt, los realizadores se centraron principalmente en las puertas de la ciudad. Debido a las múltiples locaciones de rodaje del nuevo número de “Mercy”. “Es demasiado tarde” en Wetterau.

Le dispararon en uno Bosques cerca de Karben, así como en Rossbach y Bad Vilbel.

Comentarios: Así será la nueva “escena del crimen” en Frankfurt el domingo (10 de septiembre)

El thriller policial del domingo es polarizador. A algunos les gusta lo tradicional, a otros más experimental. ¿Qué dicen otros sobre el nuevo número de “Mercy”? ¿”Es demasiado tarde” desde Frankfurt? Descripción general.