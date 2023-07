Burger King se venga de RTL y también es filmado con cámara oculta

Página principal la gente

de: melanie habeck

está dividido

La figura investigadora “Team Wallraff – Reporter encubierto” vuelve a estar dedicada a Burger King. Antes de esto, la cadena de comida rápida pasó a la ofensiva con su investigación oculta.

Colonia: el jueves por la noche (29 de junio de 2023), los espectadores de RTL pudieron ponerse al día con lo que sucedió en Burger King luego de las recientes revelaciones del “Equipo Wallraff – Reportero encubierto”. Por cuarta ocasión, el formato investigativo miró tras bambalinas de la cadena de comida rápida. La compañía respondió con anticipación y partió con la cámara oculta.

Burger King se defiende del “Team Wallraff”: cámara oculta en RTL

La investigación del “Equipo Wallraff – Reportero encubierto” tuvo consecuencias de gran alcance para Burger King. El formato RTL reveló, entre otras cosas, que algunos de los productos vegetales de la cadena de comida rápida se fríen en la misma grasa que las empanadas de carne. Resultados: Después de que se emitieron las revelaciones del “Team Wallraff”, Burger King perdió su V-Label. Los espectadores también estaban horrorizados por las condiciones en las cocinas de Burger King. Razón suficiente para que RTL envíe al “Equipo Wallraff” al gigante de la comida rápida una vez más.

Pero incluso antes de que los nuevos hallazgos en “Team Wallraff – Reporter encubierto” pudieran provocar una nueva tormenta, Burger King asumió esto con un clip de Instagram. Usando una cámara oculta, la cadena de comida rápida permitió que varios empleados de la estación probaran su hamburguesa vegetariana frente al edificio RTL, con comentarios positivos sobre el producto. “Dado que RTL nos visita regularmente, pensamos: ¿por qué no visitar RTL?”, explica la compañía en Instagram para vengarse.

Varias acciones a la vez: Burger King devuelve el golpe con el ‘Team Wallraff’

El video no fue el único ataque de Burger King contra la búsqueda del “Equipo Wallraff”: el gigante de la comida rápida también produjo un anuncio que hace referencia a la oferta de RTL. En el clip, revela al empleado de un cliente que está filmando con una cámara oculta. “Eres un Wallraff. Puedo decir que has estado aquí antes. Qué depresión de verano es”, responde a la situación con un guiño. Luego explicó que con 25.000 empleados en 750 restaurantes, las cosas no siempre pueden salir bien.

A Burger King le hubiera gustado presentar este sitio en los comerciales relacionados con el lanzamiento de “Team Wallraff” en la televisión, pero RTL decidió no hacerlo. Una portavoz de RTL explicó: “Mantenemos una separación estricta entre el contenido editorial y la publicidad”. dwdl paso. La nueva versión de “Team Wallraff – Reporter undercover” volvió a alcanzar una enorme audiencia de 1,75 millones de espectadores. La forma del mismo nombre recientemente tuvo algo que celebrar: El periodista Günther Wallraff cumplió 80 años en octubre. Fuentes utilizadas: Instagram/burgerkingde; dwdl