El modo Carrera ha sido renovado: todos los cambios de un vistazo

de: Noé Strothoff

EA Sports FC 24 ha lanzado todas las funciones nuevas para el modo Carrera. Hay varias cosas nuevas que deberían marcar una gran diferencia en FIFA 23.

Vancouver – ¿Qué hay de nuevo en EA Sports FC? El desarrollador EA está revelando gradualmente detalles de la nueva simulación de fútbol y ahora ha introducido un Modo Carrera revisado. Se agregarán algunas características nuevas que marcarán una gran diferencia en FIFA 23. Pero, ¿qué hay realmente nuevo y cómo afecta todo esto al Modo Carrera? Damos una gran visión general.

Nombre del juego Club deportivo EA Versión (fecha de publicación inicial) 29 de septiembre de 2023 editor Artes electrónicas serie EA Sports Club (anteriormente FIFA) Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Desarrollador EA Sports: una marca registrada de Electronic Arts Tipo Simulación de fútbol

EA Sports FC 24: Modo Carrera con nuevas funciones: ¿qué cambia?

Deberes de los entrenadores asistentes: EA Sports FC está consiguiendo entrenadores asistentes que puedes contratar. Ya había una característica similar en partes antiguas de FIFA y ahora todo celebra su regreso de una manera diferente.

Los entrenadores asistentes deben brindar apoyo individual a los jugadores. Los entrenadores deberían ser contratados principalmente por posición (portero, defensa, mediocampo y delantero). Su objetivo es garantizar que los jugadores mejoren más rápido y eliminen sus deficiencias más rápidamente. Queda por ver cuán influyente será el entrenador asistente.

Nuevos horizontes formativos: Habrá nuevas perspectivas de cámara en EA Sports FC 24, desde las cuales podrás seguir mejor las tácticas. Además, la cámara debe simular el punto de vista del instructor. Luego podrás ver el partido completo en vivo desde el banquillo. Así que si no quieres jugar tú mismo, pero realmente quieres asumir el papel de entrenador, aquí encontrarás lo que buscas.

Entrenamiento del día del partido como preparación: El entrenamiento del día del partido tiene como objetivo preparar mejor a tu equipo para el próximo oponente. En EA Sports FC 24, se te mostrará de antemano si tu próximo oponente presionará alto o se mantendrá bajo. En consecuencia, podrás volver a entrenar a tus jugadores sobre cómo eludir los sistemas oponentes. Tampoco en este caso está del todo claro la importancia que tendrá en última instancia el entrenamiento en este día de partido.

Nuevas tácticas para los fanáticos del tiki-taka: Los fanáticos de las tácticas obtendrán el valor de su dinero en EA Sports FC 24, porque los desarrolladores están modificando las tácticas una vez más. Puedes elegir directamente modos de juego específicos y ya no tendrás que configurar cada parámetro tú mismo. Entre otras cosas, se deben elegir tácticas de “tiki-taka” y de contrapresión.

Agentes especiales en la carrera del jugador: Aquellos a los que les apasione el oficio de los jugadores también verán innovaciones. Su jugador debe tener un agente que se encargue de las ofertas de transferencia y las negociaciones contractuales. Esto podría hacer que todo sea más realista, porque hasta ahora no has tenido que negociar ningún contrato, y eso podría cambiar en EA Sports FC 24.

También es probable que debas alcanzar ciertos objetivos para poder mudarte al club de tus sueños o que te ofrezcan una extensión de contrato. Esto te dará más control sobre la carrera profesional que seguirá tu jugador en EA Sports FC 24.

Nuevas escenas para mayor realismo: También debe haber innovaciones en óptica. Aquí EA mostró algunas escenas nuevas que se agregarán. Por ejemplo, desde celebrar un campeonato o entregar el Balón de Oro. Aquí las leyendas del fútbol te entregarán el premio.

EA Sports FC 24: ¿Qué hay de nuevo en el modo Carrera? Así funcionan las nuevas funciones

¿Qué características cambian en el modo Carrera? Muchos detalles, pero en general quizás no muchos. EA Sports FC 24 no reinventa el Modo Carrera, pero incluye inteligentemente algunos detalles nuevos. Sin embargo, para algunas cosas, todavía no es posible estimar cuánto impactarán realmente en el juego al final.

Si no entrenas el día del partido, ¿nuestro equipo automáticamente jugará peor? Si no contratamos entrenadores asistentes, ¿el talento no alcanzará su máximo potencial? Quizás estas preguntas sólo se respondan cuando podamos comenzar nuestra primera carrera. Puedes encontrar más detalles sobre todas las ligas que puedes jugar en el modo Carrera aquí: EA Sports FC 24: Todas las ligas: estos nuevos equipos han sido confirmados hasta ahora