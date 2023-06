El próximo parche mejorará las capas.

Tiffany Watt, directora asociada de producción de Blizzard Entertainment, reveló durante un chat de campamento de Diablo 4 que se está desarrollando un parche masivo. Según el director del juego, Joe Shelley, el enfoque debe estar en el tema “aficionado”. Después del lanzamiento, los druidas y los nigromantes en particular recibieron beneficios; de lo contrario, hubo deducciones relacionadas con algunas construcciones y ubicaciones de cultivo de XP.

Diablo 4: los desarrolladores explican la próxima actualización

Nuestra filosofía es la elección. [die Spieler] Para mejorar mirando las cosas que no funcionan y mejorándolas”, dijo Shelly durante la transmisión. “No lo he sentido en las últimas dos semanas, ¿verdad? Y vine aquí hoy, lo pensé, no tengo una camisa como esa, pero pensé en conseguir una camisa y escribir ‘Es tiempo de aficionado’ en él. No lo hice, pero es tiempo de aficionado”. .

Más adelante en la transmisión, Shelly anuncia que un parche futuro traerá muchos más beneficios a diferentes clases. Por ejemplo, proporcione compilaciones que tengan problemas para generar recursos. Deben prestar especial atención una vez que esté disponible un nuevo parche. Nightmare Dungeons también debe recibir beneficios. Esto debería expresarse principalmente en el sentido de que los jugadores pueden acumular puntos de experiencia de manera más eficiente cuando completan estas mazmorras. Según Shely, el parche debería lanzarse antes de la temporada 1 en julio.

fuente: YouTube