Jungle Camp 2022: Christine Okpara está fuera antes del comienzo

Jasmine Heren es candidata suplente a “¡Soy una celebridad, sáquenme de aquí!” Viaja a Sudáfrica en 2022. Una vez que llegó allí, descubrió que ya se dirigía a un campamento en la jungla. Reemplaza a la estrella de telerrealidad Kristen Okpara. Marcus Kuttner, Jefe de Recreación y Silvicultura en RTL Candidate Exchange, explica: “Hubo inconsistencias en torno al estado de vacunación* de Christine Okpara, que no se aclararon en poco tiempo. Estas discrepancias son suficientes para que tomemos medidas inmediatas: Para esto razón, ella no participará en el Campamento Forestal 2022. Si Christine ha sido vacunada o no, no es el problema en este momento, es una cuestión de sospecha legítima que hizo declaraciones falsas a la producción sobre la vacunación contra el virus Corona infectado.