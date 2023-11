La guerra de Israel en vivo: +++ 06:48 Una mujer judía fue atacada con un cuchillo en Lyon +++

Una mujer judía fue atacada con un cuchillo en la puerta de su casa en Lyon. La mujer sufrió heridas leves, según la policía. También había una esvástica tallada en su puerta. Un portavoz de la policía dijo que no estaba claro cuándo estaba tallado en la puerta. La radio France Info, refiriéndose a la fiscalía, explicó que el motivo detrás de este acto podría ser antisemita. Francia ha visto recientemente un aumento de los ataques antisemitas. A finales de octubre, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, habló de más de 800 casos desde el ataque terrorista lanzado por el movimiento islámico Hamás contra Israel el 7 de octubre.

+++ 04:46 Ministro de Defensa israelí: “Eliminaremos” al jefe de Hamás +++

Las fuerzas terrestres israelíes también están apuntando al líder del movimiento islamista Hamás mientras avanza hacia la Franja de Gaza. El Times of Israel citó al ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, diciendo que las fuerzas israelíes “desmantelarán un batallón de Hamás tras otro” y “eliminarán al líder de Hamás, Jahja Sinwar”. “Encontraremos a Sinwar y lo eliminaremos.

+++ 04:38 Span: Alemania debe financiar las mezquitas por sí misma +++

El vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión, Jens Spahn, pidió un nuevo enfoque hacia las organizaciones islámicas en Alemania. “Ya no es posible que la mayoría de las mezquitas sean financiadas desde el extranjero y que los imanes sean empleados del gobierno en Turquía”, dijo Spahn a los periódicos del Funke Media Group. “Necesitamos comunidades de mezquitas alemanas, no turcas”. Es hora de poner fin a la financiación del Estado turco.

+++ 03:49 Informe: El ejército de ocupación israelí ataca el sur de la Franja de Gaza +++

Los combates entre el ejército israelí y Hamás continúan sin cesar en la Franja de Gaza. Terroristas palestinos atacaron a soldados israelíes en el sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera, con misiles antitanques temprano en la mañana, informó el Jerusalem Post. El ejército israelí respondió con fuego.

+++ 02:45 Israel establece una nueva ventana de tiempo para escapar al sur de Gaza +++

El ejército israelí lucha actualmente contra las instalaciones islamistas de Hamás, especialmente en el norte de la Franja de Gaza. Pero ya se están produciendo ataques aéreos en el sur. Ahora el ejército israelí vuelve a dar el domingo a los civiles de la Franja de Gaza la oportunidad de huir hacia el sur de la zona costera. En consecuencia, las fuerzas armadas permitirán el tráfico en la carretera en dirección sur entre las 10:00 y las 14:00 hora local (9:00 y 15:00 CET), escribió un portavoz de las FDI en la Plataforma X (antes Twitter). El ejército también publica un mapa que muestra la ruta exacta. El orador pide a la gente que aproveche la próxima oportunidad para ir al sur por su seguridad.

+++ 01:50 La manifestación pro-palestina más grande en la historia de Estados Unidos +++

En una gran manifestación en Washington, DC, decenas de miles de participantes exigieron “libertad para Palestina”. Entre otras cosas, exigen un alto el fuego en los combates entre Israel y Hamás y que Estados Unidos deje de pagar ayuda a Israel. Los organizadores hablan de la mayor manifestación pro-palestina en la historia de Estados Unidos, en la que participaron 300.000 personas. También hay celebridades como la actriz Susan Sarandon y el cantante Macklemore. Actualmente no hay estimaciones oficiales de la policía sobre el número de participantes. Después de una marcha masiva, muchos manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca en una procesión de protesta. Un periodista del New York Post publicó un breve vídeo de la multitud el martes. No entran a los terrenos de la Casa Blanca.

La gente camina frente a la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente Joe Biden se encuentra en su casa de la playa en Delaware. (Foto: Reuters)

+++ 01:20 El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, visita Türkiye +++

Después de que Anthony Blinken mantuviera conversaciones en Jordania, el jefe de la diplomacia estadounidense permanecerá en Turquía durante dos días. El Departamento de Estado estadounidense dijo que allí Netanyahu quería hablar, entre otras cosas, sobre posibles caminos para lograr “una paz duradera y sostenible en Oriente Medio”, que incluye “el establecimiento de un Estado palestino”. El ministerio no confirmó inicialmente una reunión prevista con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pero personas cercanas a Blinken dijeron que era probable. Durante una visita a Israel, el Secretario de Estado de Estados Unidos pidió sin éxito un alto el fuego humanitario en la guerra de Israel contra la organización extremista islamista palestina Hamás.

+++ 01:06 Decenas de miles en manifestaciones pro-palestinas en Gran Bretaña +++

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Londres y otras ciudades británicas en manifestaciones pro palestinas. Según estimaciones de la policía, sólo en la capital británica participan 30.000 personas en las protestas contra los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Entre otras cosas, exigen un alto el fuego inmediato. Scotland Yard dijo que la policía arrestó a 11 personas en relación con las protestas en Trafalgar Square y sus alrededores. En un caso, esto se debió a un cartel que podía incitar al odio. Miles de personas también se unieron a una manifestación pro palestina en Manchester. También se están llevando a cabo manifestaciones en Sheffield, Liverpool, Leeds, Edimburgo, Glasgow, Cardiff y Belfast para exigir un alto el fuego inmediato en Gaza.

+++ 23:41 Miles de israelíes se manifiestan para exigir la liberación de los rehenes +++

En Israel, miles de personas se manifestaron para exigir la liberación de los rehenes secuestrados por la organización extremista islámica palestina Hamás. En Tel Aviv, la gente, incluidos familiares y amigos de más de 240 rehenes, corearon: “Tráiganlos a casa ahora” frente al Ministerio de Defensa. “Espero y exijo que mi gobierno cambie su enfoque”, dice Hadas Calderón. Cientos de personas se concentran frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén y exigen su dimisión. “Queremos una votación para deshacernos de Netanyahu”, dijo Nita Tzin, de 39 años, una manifestante. “Espero que las manifestaciones continúen y crezcan”. “Nos traicionaste”.

+++ 22:40 La Federación Olímpica de Deportes y Maccabi condenan las acciones de Hamás +++

En una declaración conjunta, la Federación Alemana de Deportes Olímpicos y la Federación Alemana de Deportes Judíos Macabeos condenaron enérgicamente las acciones de Hamás. “Nuestra solidaridad es con el pueblo israelí y el Estado de Israel, así como con los judíos en Alemania y en todo el mundo”, decía la carta. Las asociaciones también escribieron: “¡Opongámonos todos a las declaraciones antisemitas en más de 86.000 clubes deportivos en Alemania! ¡Asegurémonos de que los judíos se sientan seguros con nosotros y de que podamos seguir haciendo ejercicio juntos!”

+++ 22:00 Baerbock defiende la prohibición de manifestaciones inhumanas +++

Tras la prohibición individual de manifestaciones pro palestinas en Alemania, Annalena Baerbock defiende la actuación de las autoridades. En las marchas, “especialmente en los últimos días, que han sido prohibidas, nos guiamos, como creo que en todos los países del mundo, por nuestra constitución”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores en Bakú, la capital de Azerbaiyán. En cuanto a las manifestaciones antiisraelíes, Baerbock declaró que “el desprecio por la humanidad en cualquier forma no puede ser tolerado en Alemania”. El ministro afirmó que los llamados a “la violencia masiva, que lamentablemente ocurrió en Alemania en los últimos días, es decir, el exterminio de los judíos o el exterminio del Estado de Israel, son punibles en Alemania como en muchos otros países. “

+++ 21:36 Investigaciones tras una manifestación pro-palestina en la ciudad de Essen +++

En Essen, después de una marcha el viernes por la tarde que fue registrada como manifestación pro Palestina, la policía está investigando si se han cometido delitos. En la marcha se alzaron pancartas que pedían, entre otras cosas, el establecimiento del califato islámico. Por ejemplo, Hizb ut-Tahrir, que está prohibido desde 2003, así lo pide. Un portavoz de la policía dijo que durante la marcha quedó claro que el tema pro Palestina era sólo un pretexto. El objetivo era realizar un evento religioso. “Después examinaremos todo cuidadosamente”, dijo el portavoz. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reuel, dijo que las fuerzas de seguridad estatales siguieron el incidente con mucha atención e intervinieron siempre que pudieron. Las grabaciones de vídeo y audio se examinarán más a fondo. “Y si tenemos pruebas, actuaremos. Pero tenemos que demostrarlo”, afirmó el político de la CDU. Si hay un vídeo, el Ministerio Público lo examinará y puede suponer que será investigado por sedición.

+++ 21:15 Hamás impide que la gente salga de la Franja de Gaza hacia Egipto +++

El movimiento extremista islámico palestino Hamás decidió suspender la evacuación de extranjeros y personas con doble nacionalidad desde la Franja de Gaza a Egipto. Un representante de la administración del cruce fronterizo dijo que el motivo fue la negativa de Israel a permitir el traslado de palestinos heridos a hospitales egipcios. El funcionario, que pidió permanecer en el anonimato, dijo: “A ningún titular de pasaporte extranjero se le permitirá salir de la Franja de Gaza hasta que los heridos que necesitan ser evacuados sean trasladados de los hospitales del norte de la Franja de Gaza al cruce de Rafah”. Según información estadounidense, Hamás está intentando expulsar a sus combatientes de la Franja de Gaza a través del paso fronterizo temporalmente abierto de Rafah.

+++ 20:54 Israel parece estar bombardeando una escuela de la ONU en un ataque a otro objetivo +++

Tras los informes de bombas cayendo en los terrenos de una escuela de la ONU en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza (véanse las entradas a las 15:58 y 12:01), las FDI dicen que no atacaron específicamente la instalación. Sin embargo, según las investigaciones preliminares, la explosión en el lugar probablemente fue el resultado de un ataque israelí contra otro objetivo. La investigación sobre el accidente está en curso.

