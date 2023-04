No más episodios nuevos en RTL2

tz televisión

de: jonas arbas

El final de temporada de “Die Wollnys” aparecerá en las pantallas de televisión el 5 de abril, y actualmente no se sabe cuándo continuarán Silvia and Co.

Ratem / Elika – “Los Wollny” tuvo 17 temporadas – en las que los televidentes presenciaron una serie de momentos memorables junto a la familia extendida: los inicios de Estefanía (21) como cantante pop, la felicidad de múltiples hijos y por supuesto los dichos legendarios de el cabeza de familia Sylvia (58 ). RTL2 estrenó el miércoles por la noche (5 de abril) el final de temporada de la edición actual. Ahora es esperar, esperar, esperar…

La temporada actual de “Die Wollnys” termina con una explosión

Recientemente se emocionó mucho con “Los Wollny – Una familia muy grande”: las cámaras de televisión acompañaron el dramático nacimiento del bebé de Loredana Wollny (19 años) y sus primeros pasos como joven madre. Unas semanas más tarde, también sorprendió a su novio Servette con su descendencia en Türkiye.

De manera molesta, la temporada actual de “Die Wollnys” termina a la mitad: “¡Nosotros también estamos embarazados!” Sarafina, de 28 años, y su esposo, Peter, se revelan con orgullo en los segundos finales del decimoquinto episodio. Cómo seguirán las cosas para Silvia, que ahora es abuela nuevamente, y sus seres queridos no se pueden ver en la televisión en este momento.

La loca confesión de Sylvia Woolney: la madre de la familia extensa sufría de una adicción al queso Ni alcohol ni cigarrillos, sino queso sobre todas las cosas fue el gran vicario de Sylvia Woolney durante mucho tiempo: “No comí nada más durante diez años, ni pan, ni manzanas, ni papas, nada en absoluto excepto esas chips de queso, porque he Eran tan gorditos”, reveló una vez la madre de la familia extendida. destello de celebridad — y admití que cambiar mi dieta no fue tan fácil. Esto fue al principio “extremadamente doloroso”. Se dice que la desnutrición dañó sus órganos. Hoy, sin embargo, superó su inusual adicción.

“Los Wollny” pasan a la siguiente ronda, pero no se sabe con certeza cuándo

Pero los fervientes fanáticos de “Die Wollnys” pueden respirar aliviados: “¡Felicidades, Sarafina y Peter! Estamos encantados de poder acompañar la felicidad de su hijo “, promete el locutor al final del episodio. No habrá una nueva versión del popular programa RTL2 el 12 de abril, pero ya se están preparando otros episodios sobre la familia extendida, como Sylvia Woolney & Co reveló recientemente en Instagram.

La última temporada de momentos emotivos y emocionantes inspirada en “Die Wollnys”: aún no se sabe con certeza cuándo continuará la familia extensa en RTL2 © RTLZWEI

Todavía no se sabe cuándo se transmitirá exactamente la temporada 18 en televisión. Si observa el cronograma de transmisión hasta ahora, podría ser tan pronto como el verano de 2023, pero no más tarde de la primavera de 2024. Sin embargo, una cosa es segura: los espectadores no tendrán que prescindir de la acción, el humor y los momentos emotivos. en el próximo número, tampoco. La familia de la televisión también ha causado revuelo recientemente: Sylvia Woolney ajustó cuentas con su hija embarazada, Loredana. Fuentes utilizadas: rtl2.de, instagram.com/wollenysilvia