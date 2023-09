‘Párate con un pie en la tumba’: Linda Evangelista anuncia públicamente su diagnóstico de cáncer

Hace dos años, Linda Evangelista habló por primera vez sobre sus fallidos tratamientos cosméticos. Ahora la ex top model sorprende con dos diagnósticos devastadores. La mujer de 58 años dice que le diagnosticaron cáncer de mama en 2018 y 2022.

La ex modelo Linda Evangelista ha revelado que le diagnosticaron cáncer de mama dos veces en el pasado. Evangelista, que fundó el mundo de las supermodelos en los años 90 junto con colegas como Cindy Crawford y Naomi Campbell, describe su larga experiencia en The Wall Street Journal.

En consecuencia, le diagnosticaron cáncer por primera vez en 2018 durante su mamografía anual. “Sin dudarlo, al principio decidí hacerme una doble mastectomía porque quería dejarlo todo atrás y no tener que lidiar con eso”. “El cáncer de mama no me matará”, se dijo esta mujer de 58 años.

Pero sólo unos años después, en julio de 2022, volvió a sentir un bulto en el pecho. Ante el segundo diagnóstico, dijo que le pidió al oncólogo que le “taladre un agujero” en el pecho. “No quiero que se vea bonito”, recuerda. “Quiero que lo caves. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir por eso”. “. Ahora tiene 58 años. Conversación en ese momento.

“Tengo mucha suerte de estar vivo”.

Mientras tanto, su pronóstico puede parecer “bueno”, pero desafortunadamente no es “excelente”. Tienes que vivir con un riesgo relativamente alto de que la enfermedad regrese en el futuro. “Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy de humor para celebrar”, reveló Evangelista sobre la perspectiva, y agregó: “Soy muy afortunada de estar viva. Lo que venga ahora es una recompensa”.

La ex supermodelo acaba de anunciar su desgarradora historia: “Lo mantuve en secreto y sólo unas pocas personas lo sabían”. Evangelista eligió este camino tan privado porque no es “de esas personas que tienen que compartirlo todo”. “Pensé en compartir esto contigo algún día, pero mientras lo estoy pasando, para nada”. Evidentemente ahora ha llegado ese momento.

Linda Evangelista se había retirado de la vida pública en los últimos años tras un experimento cosmético fallido, pero regresó a la pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York en 2022. En aquel momento corría para Fendi. Hace apenas unas semanas, Evangelista apareció en la portada de septiembre de Vogue junto a sus ex modelos Naomi Campbell, Cindy Crawford y Christy Turlington.