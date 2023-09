Reseña de ‘Rehragout-Rendezvous’: Essie Ghaleb está ‘angustiada’ por Rita Falk

“Todos quedamos absolutamente impresionados”, dice Esi Gulb (“Papa Eberhofer”) sobre la crítica crítica de la escritora Rita Falk a “Rehragout-Rendezvous”. La creadora de “Eberhofer” considera en una entrevista con el Spiegel la última versión cinematográfica de su serie de novelas “plana, frívola y ordinaria” (Informe BR24) y critica que la película no tiene nada que ver con el libro original: “Ni siquiera los asesinos sí misma.” Fue “realmente triste” y “derramé muchas lágrimas por ello” en los días posteriores al estreno en el cine. Eisi Gulp tiene una opinión completamente diferente. En una entrevista con BR, dijo sobre “Rehragout-Rendezvous”: “La encontré bien otra vez, porque debo decir que la última película de Eberhofer, ‘Guglhupfgeschwader’ (2022), me pareció la más débil de toda la serie. Me molestó mientras leo.”

Demasiadas agallas para ser feo

Esi Gulp dice que todo el equipo “no sabe” por qué Rita Falk tuvo una reacción tan contundente ante Rehragout-Rendezvous: “Todos estábamos sorprendidos, no sabíamos lo que estaba pasando”. En su opinión, el director Ed Herzog es “una persona muy sensible, sensible y maravillosa”. No puede entender la objeción de Falk de que la última comedia criminal de la serie es demasiado “de mal gusto”, dice Gelb. “No nos engañamos. Mostramos una Baviera dura, muy auténtica y con mucho coraje para ser feos. Creo que esto también es una receta para el éxito, porque no somos bonitos, ni tan malditos, ni tan pulidos”. Venimos de la vida, aunque nos excedamos. Está claro.”

“Bundelkrammer nuevo y fresco”

Essie Gulb, a quien los televidentes de BR TV también conocen como el alegre “Alexander ‘Sascha’ Wagenbauer” de la popular telenovela nocturna “Dahoam is Dahom”, todavía encuentra divertido el papel del fumador de marihuana, ligeramente descuidado “Papa Eberhofer”: “Yo’ Sí, siempre tienes la posibilidad de representar historias completamente diferentes entre ellos, por ejemplo en el “Oktoberfest 1900” o en óperas ajenas a Eberhofer.

A partir del 7 de septiembre, Eisi Gulp podrá verse como “Boandlkramer” en la secuela del clásico de comedia “Der Brandner Kaspar” en el Komödie im Bayerischen Hof de Munich. La producción se representó originalmente en el Festival Luisenburg en Wunsiedel y ahora ha sido montada y ensayada para un escenario mucho más pequeño. “Deliberadamente no miré una versión antigua, no quería impresionar a nadie”, dice Eci Gulp. “Me dije que Boandlkramer tenía que ser fresco y nuevo. Y el modisto lo entendió enseguida”. “Hice que el disfraz se adaptara a mi cuerpo. Estoy muy contento con eso. Creo que pude construir mi propio personaje”.

“Atravesar el universo no es tan fácil”

El autor Wolfgang Maria Bauer interpreta a él mismo. En su versión de Brandner Kaspar, el armero y asistente de cazador regresa a la Tierra desde el cielo para “arreglar” algunas cosas y, por supuesto, no es nada fácil. La trama es más moderna que el clásico basado en una balada de Franz von Kopel de 1871, dice Essie Gulb: “Si me hubieran mostrado la pieza original, habría dicho: ¿Por qué debería tocarla también?” Muchos colegas ya lo han hecho. hecho. Entonces Wolfgang Maria Bauer me entregó su obra y la leí en seguida porque me pareció muy bonita”.

Al principio, Wolfgang Maria Bauer quería contratar a una mujer para el papel principal de Boandlkramer, la Parca que descubre a Eisi Gulp. Pero inmediatamente se encontró con el papel: “Estoy muy contento de que lo hayamos hecho de esta manera. Me da mucha libertad, de esa manera puedo construir mis guiones como quiero. Espero poder reírme o reírme”. Dos de ellos”. Por supuesto, es difícil trasladar la producción al aire libre de Wunsiedel a la comedia en el Bayerischer Hof. Allí no son posibles grandes efectos como “cielo estrellado”: “Tengo mucha curiosidad por saber cómo sucede eso. Nuestro viaje solo a través del universo aquí no es tan fácil, por supuesto, porque todo es muy limitado y yo estoy “en mi carruaje con el ataúd en la parte trasera, un radio muy pequeño delante de mí. Va a ser emocionante”.

Hablar sin micrófono también es un “desafío muy diferente” para Gulp que actuar con amplificación de micrófono. Al final, hay tres dimensiones diferentes del gesto para el actor: en el cine a veces es necesario interpretar un papel muy pequeño, sobre todo en primeros planos, en un escenario al aire libre, y por otro lado, es importante para lucirse realmente grande. En un espacio teatral cerrado, el actor tiene que encontrar un término medio.

“Der Brandner Kaspar 2 – He’s Back” del 7 de septiembre al 15 de octubre en el Comedy del Bayerischer Hof de Múnich.