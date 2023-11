Por eso definitivamente deberían formar parte de tu dieta.

En la búsqueda de un estilo de vida sano y equilibrado, cada vez más personas descubren los diversos beneficios de las semillas de calabaza para perder peso. Estas pequeñas potencias verdes no sólo son deliciosas, sino que también están repletas de nutrientes que pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de peso.

Vídeo: Así se puede adelgazar con semillas de calabaza

Semillas de calabaza para adelgazar: por eso las semillas deben incluirse en tu dieta

Las semillas de calabaza son ricas Alimentos básicos, incluidas proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Esta combinación lo convierte en un snack nutritivo que te mantendrá lleno por mucho tiempo. Los nutrientes más importantes que se encuentran en las semillas de calabaza son: Magnesio, hierro, zinc. Y Ácidos grasos omega-3. El magnesio favorece el metabolismo y la salud muscular, mientras que el hierro mejora el suministro de oxígeno del cuerpo. El zinc juega un papel importante en el apoyo al sistema inmunológico y los ácidos grasos omega-3 son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Sigue leyendo para saber cómo las semillas de calabaza pueden ayudarte a perder peso y la mejor manera de incorporarlas a tu dieta diaria.

Las semillas de calabaza te hacen sentir lleno y feliz y te protegen de los antojos.

Una de las propiedades más importantes de las semillas de calabaza es su capacidad para mantenerte saciado por más tiempo. Las semillas de calabaza son Rico en fibraFibra especialmente insoluble, que se sabe que causa sentirse lleno a el aumenta. Cuando se siente lleno, es menos probable que coma bocadillos o coma porciones grandes.

Las semillas de calabaza también pueden prevenir los antojos de comida. Fibras que se encuentran en los núcleos. Estabilizar los niveles de azúcar en sangre.Al ralentizar la absorción de azúcar en la sangre. Esto da como resultado fluctuaciones menos severas de azúcar en la sangre y reduce los antojos de alimentos dulces o no saludables.

Además, gracias a ellos Alto porcentaje de triptófano También contribuye a mejorar el estado de ánimo. El triptófano es un aminoácido que se convierte en el cuerpo en serotonina, un neurotransmisor responsable de… Sentimientos de felicidad Y Bienestar responsable de. Cuando está feliz y satisfecho, es menos probable que recurra a “alimentos reconfortantes” para aliviar el estrés emocional.

Las semillas de calabaza y el ciclo de semillas garantizan un equilibrio hormonal equilibrado.

El llamado ciclo de las semillas implica el consumo de determinadas semillas, incluidas las de calabaza, durante diferentes fases del ciclo menstrual femenino. Esto tiene como objetivo ayudar Equilibrar el equilibrio hormonal Y puede apoyar el metabolismo.

Las semillas de calabaza son particularmente útiles en el método de rotar las semillas durante un período de tiempo. Fase folicularEs decir, la primera mitad del ciclo es beneficiosa. Durante este tiempo tu puedes ayudar Regular los niveles de estrógeno Y mejorar el equilibrio hormonal. Un equilibrio hormonal equilibrado puede tener un efecto positivo en su metabolismo y peso.

Las hormonas regulan nuestro apetito. Y el almacenamiento de Exceso de energía En forma de gordo. También tiene un impacto en la eficiencia con la que se procesan los alimentos y se absorben los nutrientes. Por lo tanto, tiene un efecto directo sobre el peso corporal y, cuando está desequilibrado, a menudo conduce a un aumento de peso.

Las semillas de calabaza son fuentes naturales de magnesio.

Las semillas de calabaza tienen una Alto porcentaje de magnesio.. El magnesio es un mineral vital que se encuentra en más de… 300 reacciones enzimáticas En nuestro cuerpo, incluidos aquellos que afectan el metabolismo. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez puede promover la quema de grasa.

El magnesio también contribuye a Para prevenir calambres musculares Y estabilizar el equilibrio energético. Esto le permite ser más activo y quemar más calorías, lo cual es crucial para perder peso.

¿Cuántas semillas de calabaza son útiles al día?

La cantidad recomendada de semillas de calabaza puede variar según sus necesidades individuales. En general, sobre De una a tres cucharadas de semillas de calabaza al día. Recomendado. Esta cantidad suele contener entre 58 y 174 calorías, que pueden incorporarse fácilmente a una dieta equilibrada. Tenga en cuenta que, aunque las semillas de calabaza son saludables, también tienen un alto contenido calórico. Si estás intentando perder peso, es aconsejable controlar tu ingesta total de calorías y disfrutar de las semillas de calabaza con moderación.

Las semillas de calabaza contienen vitaminas importantes.

Además de fibra, triptófano y minerales como magnesio, zinc, hierro y selenio, las semillas de calabaza también contienen una variedad de elementos importantes. vitaminas. Esto incluye vitamina eQue actúa como antioxidante y también protege las células de los radicales libres dañinos. vitaminas del grupo B Como la niacina, la riboflavina y el ácido fólico, que son elementos importantes para el metabolismo energético y la salud general.

Vitamina K, que también se encuentra en las semillas de calabaza, desempeña un papel crucial en la coagulación de la sangre y la salud de los huesos. Es importante llevar una dieta equilibrada que contenga una variedad de nutrientes; las semillas de calabaza lo hacen más fácil porque contienen nutrientes reales.

Estos ingredientes de semillas de calabaza te ayudarán en tu dieta

Los componentes que se encuentran en las semillas de calabaza las convierten en un valioso compañero en su dieta. A continuación se ofrece una descripción general de los ingredientes principales y cómo pueden ayudarle a perder peso:

Fibra Te hacen sentir lleno y previenen los antojos al estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

triptófano Contribuye a mejorar el estado de ánimo y, por tanto, puede reducir la “comida emocional”.

magnesio Regula los niveles de azúcar en sangre y apoya el metabolismo.

Las vitaminas que contiene, en particular Vitamina E y vitamina BImportante para el metabolismo energético y la salud general.

Hay más consejos para perder peso aquí:

Estas son las calorías que tienen las semillas de calabaza.

100 gramos de semillas de calabaza Contiene promedio Alrededor de 580 caloríasDe ellos, 54 gramos de carbohidratos y 19 gramos de grasa. Aunque las semillas de calabaza tienen un alto contenido de grasa, eso no debería detenerte, incluso si estás tratando de perder peso. Cuando comes semillas de calabaza, ingieres, entre otras cosas. Ácido linoleico LC, que el cuerpo no puede producir de forma independiente. Por ejemplo, este ácido contribuye a la salud de la piel fortaleciendo la estructura cutánea, reduciendo la inflamación y combatiendo el acné. Los ácidos grasos insaturados que se encuentran en las semillas de calabaza también tienen un efecto positivo sobre los niveles de colesterol y la presión arterial y, por lo tanto, pueden prevenir enfermedades cardíacas. Las semillas de calabaza se disfrutan mejor con moderación como refrigerio para aprovechar sus beneficios.

Aquí te explicamos cómo incorporar semillas de calabaza a tu dieta.

Asar y dejar secar

Como aderezo para batidos, ensaladas, sopas, etc.

Como snack saludable para comer

Sobre tostada de aguacate

Espolvoréelo sobre panqueques

En platos de pasta/sartén calientes

Hornear en muffins o sobre pan.

Mezclado con yogur o avena

Crudo o en una mezcla de frutos secos casera

Semillas de calabaza: ideas de recetas deliciosas e inspiración

A continuación te presentamos algunas ideas de recetas deliciosas que contienen semillas de calabaza y te ayudarán a perder peso:

Ensalada de semillas de calabaza: Prepare una abundante ensalada con verduras de hojas verdes, tomates, aguacate y un puñado de semillas de calabaza tostadas. Cubra con una vinagreta ligera. Pesto de semillas de calabaza: En lugar de piñones, puedes incorporar semillas de calabaza a tu receta de pesto. Sirva sobre pasta integral o como salsa para palitos de verduras. Barras de semillas de calabaza: Mezcle semillas de calabaza molidas con dátiles, avena y miel para hacer barritas saludables. Granola de semillas de calabaza: Hornea tu propia granola con semillas de calabaza, avena, frutos secos y un toque de miel.

Conclusión: esta es la forma exitosa de perder peso usando semillas de calabaza.

Las semillas de calabaza pueden ser simples. Añadir valor Hazlo parte de tu dieta si quieres perder peso. Te llenan y te protegen Los antojos de alimentoscuida uno Equilibrio hormonal equilibrado Aportando nutrientes importantes como Fibra, magnesio y vitaminas.. Recuerda las semillas de calabaza En desarrollo a DisfrutarPorque contiene un alto porcentaje de calorías. Sin embargo, son una opción saludable y deliciosa para enriquecer tu dieta y alcanzar tus objetivos de peso. Combínelo con una dieta equilibrada y ejercicio regular para obtener mejores resultados.