A partir de: 24 de noviembre de 2023 5:29 am

La recién elegida presidenta de Argentina, Miley, ha anunciado reformas radicales, una forma de terapia de shock para el país. Muchos creen que sus vidas serán mejores después de eso. Pero el país enfrenta tiempos turbulentos.

Felipe Oliveira queda en el polvo. Guarda todos los bolsos en su taller de 100 metros cuadrados en el norte de Buenos Aires. La comida rápida llega a la Argentina, dice empresario de 72 años El polvo es la materia prima de las pastillas de freno que fabrica en su pequeña fábrica.

“Nos enfrentamos a recortes y despidos. Sé que los próximos meses me destruirán. No será la primera vez”, dijo Oliveira. “Por eso me abastecí de materias primas para poder levantarme y empezar de nuevo en el mercado”.

“Esta Argentina me duele”

El nuevo presidente electo de Argentina, Javier Mille, ha anunciado que está prescribiendo una terapia de shock para el país. Por eso lo eligió el fabricante de frenos Felipe Oliveira. Su fábrica está situada en las afueras de uno de los barrios marginales más grandes de un suburbio densamente poblado de la capital.

“SoyFelizmente no elegí el ml. Pero otros nos mintieron, prometen cosas buenas que no tienen”, dice Oliveira. Lo ve todos los días. Pobreza, sufrimiento, jóvenes vendiendo drogas. “Me duele ver esta Argentina”.

Una especie de reseteo con motosierra.

Según él, esto no puede continuar con una inflación de más del 140 por ciento y una pobreza del 40 por ciento. Por otro lado, Miley, la economista libertaria, promete hacer todo de manera diferente a la odiada “casta”, como él llama a los políticos de larga data. Una especie de reinicio con motosierra: quiere reducir drásticamente el Estado fuertemente endeudado, privatizar empresas públicas, incluido el gigante petrolero YPF, y disolver el banco central (ocho de 18 ministerios).

“Los derechos de los pobres están en riesgo”

“Tendremos que soportar seis meses difíciles, pero serán la base para el reinicio de Argentina”, afirmó Mili. “Si no lo hacemos, las cosas empeorarán que si arreglamos la economía de una vez por todas”.

Eso es lo que no creía Agustín López Solari. El sacerdote trabaja con niños y jóvenes en Villa 31, un barrio pobre. Reformas, sí, pero deben diseñarse para que sean socialmente aceptables, afirma, de lo contrario muchos quedarán atrás.

“Los derechos de los pobres y la justicia social están en juego porque el gobierno no sólo es ineficiente, sino que proporciona servicios críticos de los que depende la gente. Lo que está en juego para mí es la cohesión social como sociedad”.

No queda mucho tiempo

Por otro lado, hubo reacciones positivas en los mercados internacionales y también en el ámbito interno las cosas estuvieron relativamente tranquilas. El temido colapso total de la moneda nacional, el peso, no se ha materializado, y Miley lo describió repetidamente como un “desperdicio” sin valor y quiso reemplazarlo con el dólar estadounidense como medio de pago. En cambio: tonos más moderados y una reunión formal con el actual presidente Alberto Fernández, con la intención de marcar un traspaso ordenado del cargo.

De todos modos no hay mucho tiempo, Miley prestará juramento en dos semanas. Sin embargo, parece haber una especie de calma antes de la tormenta, cree el economista Juan Manuel Delicia: “Las medidas necesarias para controlar la inflación afectarán inicialmente duramente a la economía y a los ingresos de la gente. Esto inicialmente hará que la inflación baje. Esto dará lugar a protestas”.

El mayor problema de Miley es que sus reformas radicales se contradicen con su falta de apoyo político. Es un outsider y no tiene mayoría en el Congreso, pero tiene que llevar a cabo sus planes.

Argentina enfrenta tiempos inciertos

Incluso antes de asumir el cargo, el equipo de Miley ya había dimitido por primera vez: Emilio Ocampo, que fue generosamente presentado en la campaña electoral para los planes más radicales de Miley (cerrar el banco central e introducir el dólar estadounidense), dimitió. En cambio, el nombre de un hombre de confianza cercano al ex presidente Mauricio Macri ahora está dando vueltas para el puesto de ministro de Economía. Saludos de casta. Una cosa es segura: Argentina enfrenta tiempos inciertos y turbulentos.