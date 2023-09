¿Se avecina un cambio de tendencia en el surtidor de gasolina?

24auto Noticias

Los precios del combustible llevan semanas subiendo. Justo a tiempo para el final de las vacaciones de verano, la gasolina y el diésel vuelven a ser más baratos. Esto es una sorpresa.

Después de que el diésel y la gasolina se hayan encarecido en las últimas semanas, por fin hay buenas noticias para los conductores alemanes: ¡el aumento del precio del combustible ha llegado a su fin! En su evaluación del 5 de septiembre, ADAC observó por primera vez una caída en comparación con la semana anterior.

Los precios del combustible están cayendo: el diésel y la gasolina son aproximadamente un centavo más baratos

Por un litro de Super E10, los conductores tenían que pagar una media de 1.874 euros en todo el país. Esto es un centavo menos que la semana anterior. Según el Automóvil Club, el precio del diésel bajó 1,1 céntimos. De media, el precio del litro es de sólo 1.786 euros.

“La diferencia de precio entre el diésel y el Super E10 se mantiene prácticamente estable en 8,8 céntimos respecto a la semana anterior. Pero a finales de mayo la diferencia era de más de 23 céntimos. ADAC confirma que el impuesto al diésel es unos 20 céntimos menos que por cada litro de gasolina.

Los precios del combustible están cayendo, aunque el petróleo crudo se está encareciendo significativamente

El hecho de que los precios del diésel y la gasolina estén bajando ahora resulta sorprendente a primera vista. En comparación con la semana anterior, el petróleo crudo se ha encarecido significativamente. El precio del barril de Brent se sitúa actualmente en torno a los 90 dólares, cinco dólares más que hace una semana. Ya se esperaba otro aumento.

“Sin embargo, desde el punto de vista de Abu Dhabi Airports Company, el nivel de precios en las gasolineras ha sido notablemente alto durante meses y, por lo tanto, aunque el desarrollo actual va en la dirección correcta, todavía existe un gran potencial para reducciones adicionales de precios. ”, explica el Automóvil Club. . La razón detrás de la reducción de precios puede ser que las vacaciones de verano ya han terminado para casi todos. En las próximas semanas quedará claro si este es el comienzo de un cambio de tendencia o no.

Repostar combustible a un precio más económico: ADAC ofrece a los conductores consejos para ahorrar dinero

Si desea ahorrar, a menudo puede hacerlo en el extranjero. En particular, los precios de la gasolina y el diésel son mucho más bajos que en este país. Pero incluso si no vives cerca de la frontera, puedes ahorrarte unos euros. La primera gasolinera no siempre es la más barata. Por lo tanto, es recomendable comparar previamente los precios del combustible a través de la aplicación.

El Automobile Club también recomienda a los conductores de gasolina llenar el coche con Super E10 en lugar del más caro E5. Mirar el reloj también puede ayudar, ya que aquí el potencial de ahorro es especialmente grande. El diésel y la gasolina son más caros en horas de la mañana. Sin embargo, es más barato por la noche entre las 18.00 y las 20.00 horas y entre las 21.00 y las 22.00 horas.