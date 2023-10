Síntomas de la menopausia: alteraciones del sueño, dolor, sofocos.

24vita Vivir saludablemente

Cuando una mujer cambia, esto se hace más o menos evidente a través de diversas quejas. Los sofocos son quizás uno de los sofocos más conocidos.

La mayoría de las mujeres experimentan la menopausia alrededor de los 40 a 45 años, etapa llamada así debido a un cambio hormonal o cambio en el cuerpo. Con el inicio de la menopausia, la producción de hormonas en los ovarios disminuye gradualmente, lo que provoca fluctuaciones hormonales e impide cada vez más la ovulación. La menopausia comienza con la última ovulación, lo que significa que la menstruación se detiene y no maduran más óvulos. Ahora, al comienzo de la menopausia, el cuerpo reduce la producción de hormonas sexuales femeninas, especialmente progesterona. Los niveles bajos de progesterona y una proporción relativamente mayor de estrógeno en el cuerpo a menudo causan sensibilidad en los senos, aumento de la retención de líquidos y otros síntomas.

Durante la menopausia: sofocos, sudoración, dolor en las articulaciones y fracturas de huesos.

Cada mujer atraviesa la menopausia a su manera. Los trastornos del sueño, los dolores articulares, el nerviosismo interno y los sofocos son sólo algunos de los síntomas. © Engimage / Imago

La deficiencia de estrógenos se hace evidente físicamente a través de varios signos:

Trastornos del sueño

Sudores nocturnos

Palpitaciones del corazón

corazón acelerado

pulso alto

Ataques de mareos

Fluctuación de la presión arterial

Calor interno y sofocos

Osteoporosis

Dolor en las articulaciones, especialmente en las articulaciones de los dedos, hombros y rodillas.

estado de ánimo depresivo

Nerviosismo

Aumento de infecciones de la vejiga.

Membranas mucosas secas, especialmente en el área vaginal.

Fluctuaciones de peso

