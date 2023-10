Los clientes deben tener esto en cuenta al utilizar cajeros automáticos

de: Estela Henrich

divide

La Sparkasse utiliza nueva tecnología para sus cajeros automáticos. Los clientes pueden utilizar el servicio en cada vez más sucursales.

Kassel: si necesita efectivo, diríjase a un cajero automático de su institución financiera. También despegando en supermercados, como roy Edeka es ahora una alternativa adecuada para muchos. Pero, ¿qué pasa si accidentalmente dejas tu tarjeta y tu billetera en la mesa de la cocina de casa?

El pago sin contacto a través de un teléfono inteligente ya es posible en muchos lugares del supermercado. Pero la Sparkasse también ha hecho lo mismo y ofrece a sus clientes un nuevo servicio. Muchos de los dispositivos del instituto ya están equipados con lectores NFC especiales para reconocer las tarjetas digitales de los clientes. El servicio seguirá ampliándose. “Casi el 60 por ciento de los cajeros automáticos de la Sparkasse están equipados con una interfaz NFC. El 90 por ciento de las cajas de ahorros tienen al menos un dispositivo compatible con NFC”, afirma un portavoz del grupo financiero Sparkasse. hna.de de IPPEN.MEDIA.

“Paralelamente al uso creciente de tarjetas digitales en teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, también observamos que las cajas de ahorros equipan cada vez más sus cajeros automáticos con interfaces NFC. Se puede suponer que esta tendencia continuará”, continuó el portavoz. “Y eventualmente, Por supuesto, las cajas de ahorros deciden de forma independiente cómo equipar sus cajeros automáticos. Sin embargo, si necesita dinero en efectivo mientras está de vacaciones en el extranjero, debe tener en cuenta algunas cosas.

Para que los clientes puedan realizar una transacción sin contacto en este país sin problemas, primero deben tener su tarjeta de caja de ahorros digital en la aplicación.pagar la factura del teléfono” (para teléfonos inteligentes Android) o en Aplicación de billetera (Para dispositivos Apple).

Tecnología NFC en el teléfono inteligente

NFC significa “Near Field Communication” y describe la función de un chip que puede comunicarse por radio con dispositivos receptores aprobados. No todos los teléfonos móviles disponen de este tipo de chips, pero muchos smartphones Android a partir de 2012 y iPhones de Apple a partir de la sexta generación están equipados con la tecnología NFC. Stiftung Warentest ha elaborado una lista de todos los smartphones equipados con un chip NFC. Por lo tanto, estos dispositivos se pueden utilizar para pagos móviles o pagos móviles.

El pago sin contacto funciona con Girocard, tarjeta de crédito y smartphone y se considera “bastante seguro” según Protección al Consumidor. Si no desea utilizar las funciones, también puede bloquearlas. Por lo tanto, el chip NFC de las tarjetas ya no se puede utilizar en cajas registradoras ni en terminales bancarios. Sin embargo, los clientes de Apple no tienen esta opción. “El chip NFC del iPhone no se puede desactivar actualmente”, explican los defensores de los consumidores. Todos los demás usuarios de teléfonos inteligentes pueden desactivar el chip en la configuración del sistema.