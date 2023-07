Oferta: teléfono inteligente Xiaomi 12T con pantalla AMOLED grande de 120 Hz y memoria de 256 GB al mejor precio en Saturn

A día de hoy, el smartphone del grupo tecnológico chino está disponible en las tres versiones de color por unos 350 euros más agradables de ebay Se puede pedir a Saturno. Para esto, se debe usar el código de cupón “TECHNIKSALE”. Como es habitual, el Xiaomi 12T se basa en un procesador MediaTek Dimensity 8100 de rendimiento suficientemente alto con 8 GB de RAM, se utiliza un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 Hz y un alto pico de brillo de unos 900 nits. Esta variante del ruidoso Xiaomi 12T era incluso más barata que esta oferta Idealo No disponible aún.

Si has tenido paciencia con la próxima actualización del smartphone, ahora puedes desempolvar un dispositivo móvil bien equipado por 350€, que no tenía ni un año. Un ejemplo es el Xiaomi 12T, cuya versión de 256 GB para el lanzamiento europeo en octubre pasado debería haber costado unos orgullosos 650 € según el listado.

Notebookcheck no es responsable de los cambios de precios realizados por los minoristas. El acuerdo estaba disponible en el momento de la publicación, pero puede ser limitado en tiempo o cantidad.

Enrico Farran – redactor técnico – 2078 artículos han sido publicados en Notebookcheck Desde 2021

El virus tecnológico me golpeó a una edad temprana, cuando di mis primeros pasos en el campo de las computadoras personales en la era Pentium II. Desde entonces, ajustar, hacer overclocking y cuidar mi máquina ha sido parte de mi trabajo. Durante mis estudios, también desarrollé un interés especial en las tecnologías móviles, que pueden facilitar mucho la estresante vida diaria de los estudiantes. Después de encontrar mi amor por la creación de contenido web mientras trabajaba en marketing, ahora me propuse como editor en Notebookcheck para investigar los temas más interesantes del maravilloso mundo de la tecnología. Fuera de la oficina, tengo una pasión particular por los deportes de motor y el ciclismo de montaña.