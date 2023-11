Pokémon Go: Pokémon Go: Blipp hace su debut en el Festival de las Luces 2023

En Pokémon Go celebramos el Festival de las Luces: desde el martes 7 de noviembre de 2023 a las 10:00 hasta el domingo 12 de noviembre de 2023 a las 20:00 (hora local) Puedes conocer al nuevo Pokémon Blipp y encontrar muchos Pokémon brillantes en la naturaleza. También hay recompensas de Stardust e investigaciones temporales, y prepararemos sus pasos y recompensas tan pronto como las conozcamos.

Durante el Festival de las Luces de 2022, Pokémon Bubungus hizo su debut. Si aún no has podido ingresar Pokémon en tu Pokédex o aún te estás perdiendo la evolución de Lamellux, puedes hacerlo durante el Festival de la Luz 2023. Además, por primera vez, puedes Bobongos brillantes ¡Encuentro en Pokémon Go! No olvides activar el elemento de humo: Bubungus se sentirá más atraído durante el evento si usas humo.

La primera aparición de Pokémon

La rana eléctrica Pokémon Blipp está celebrando su brillante debut en Pokémon Go y, por supuesto, se incluye su evolución, la rana eléctrica Pokémon Wampitz. Necesitas 50 caramelos Blipp para poder convertir a Blipp en Wampitz.

No dejes que Wampitz te engañe. Lo que parecen ojos son en realidad órganos que los Pokémon utilizan para descargar electricidad. Los puntos amarillos sobre su boca son sus ojos.

Recompensas del evento

Obtendrás el doble de polvo de estrellas.

Recibirás el doble de caramelos para incubar.

El objeto de humo dura el doble durante el evento (excepto el humo de aventura diaria).

Búsqueda temporal

Durante el Festival de la Luz podrás participar en investigaciones temporales. En la Investigación Temporal, debes explorar el mundo de Pokémon y atrapar Pokémon. Actualizaremos todos los pasos y recompensas tan pronto como los conozcamos. Pero en realidad puedes esperar lo siguiente:

Camiseta colorida del evento para tu avatar.

Evento de encuentros Pokémon

Pokémon salvajes

Los siguientes Pokémon aparecen frecuentemente en estado salvaje:

Pikachu (+), Vulpix (+), Ponyta (+), Magnetello (+), Voltopal (+), Lumpy (+), Voltillam (+), Schneekmag (+), Fritzilblitz (+) y Lichtail (+)

Con un poco de suerte, también podrás encontrarte con los siguientes Pokémon:

huevos de 7 km

Los siguientes Pokémon eclosionarán de huevos de 7 km recibidos durante el período del evento:

Elekid (+), Urraca (+), Dedini (+) y Popongos (+)

Los Bubungus eclosionados tienen mayores posibilidades de obtener Bubungus Shiny que los Bubungus salvajes.

Pokémon a través del humo

Los siguientes Pokémon suelen sentirse atraídos por el elemento humo:

Alola Kleinstein (+), Hisui Voltopal (+), Shnekmaj (+), Volpet (+), Illumise (+), Elisippa (+), Lichtl (+), Leovio (+), Didin (+), Popongus (+ )) Destello

Tema de investigación

Misiones especiales de investigación de campo están disponibles durante el Festival de las Luces. Gira los discos de imágenes en Poképaradas para obtener tantas investigaciones como sea posible, ya que puedes encontrarte con los siguientes Pokémon al finalizar:

Flamencos (+), Bobongos (+) y Bleep

(+) Si la suerte está de tu lado, ¡incluso podrás conocer a un Pokémon brillante!

Muestras y artículos simbólicos.

Durante el Festival de la Luz, puedes dejar que Lichtel y Blipp compitan entre sí en vitrinas. Incluso si no terminas en uno de los primeros lugares, ¡aún puedes obtener recompensas como polvo de estrellas!

Puedes comprar una pose especial para tu avatar por Poké Monedas en la tienda del juego Pokémon Go desde el inicio del evento y después.

















Nuevo avatar.

Recompensas exclusivas para entrenadores en India

Si estás en la India durante el evento, puedes participar en un desafío especial para coleccionistas. Completar la misión recompensa polvo de estrellas, puntos de experiencia y un encuentro con Blipp. Además, ganarás el doble de caramelos atrapando Pokémon.

¿Entonces que?

¡Anímate, porque el día de incursión con Mega Garchomp tendrá lugar el 11 de noviembre! El Pokémon Dragón ya es particularmente poderoso, pero su Mega Evolución definitivamente superará estos poderes. Asegúrate de marcar el día en tu calendario: se desconoce cuándo volverá a aparecer Mega Garchomp en Pokémon Go después del día de incursión.