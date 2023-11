Nasa Plus: el servicio de transmisión gratuito para fanáticos del espacio se lanzará pronto

Esta semana se lanza un nuevo servicio de transmisión. La NASA quiere ofrecer acceso gratuito a retransmisiones en directo, documentales e informes sobre el espacio.

Como parte de una importante revisión de su sitio web interno, la NASA lanzará su nuevo sitio web el 8 de noviembre. Servicio de transmisión NASA Plus. A diferencia de la mayoría de portales, como Netflix o Amazon Prime Video, el programa de la NASA será gratuito y no contendrá publicidad. Ni siquiera se requiere una cuenta. Al anuncio de verano le siguió recientemente un breve avance con la fecha exacta.

Pero no habrá productos con licencia ni éxitos de taquilla de Hollywood. La NASA quiere utilizar la plataforma para su propio contenido, como la transmisión en vivo de lanzamientos de cohetes o varias series de vídeos y documentales. Cuando se lance NASA Plus, también estará disponible contenido completamente nuevo que no estaba disponible anteriormente en los archivos de la NASA.

NASA Plus: Contenido también apto para niños



La agencia espacial describe el portal como familiar, por lo que también habrá series animadas. Se planifican nuevos episodios semanalmente para contenido nuevo.

Nasa Plus no solo ofrece contenido actual. Los espectadores también deberían poder conocer las misiones pasadas y obtener información completa sobre el trabajo de los astronautas.

“Con la nueva plataforma de streaming de la NASA, estamos poniendo el espacio a disposición según demanda y al alcance de la mano”, dijo Mark Etkind, portavoz de la NASA. “Rediseñar nuestra presencia digital nos ayudará a contar historias de cómo la NASA explora lo desconocido en el aire y el espacio, inspira a través del descubrimiento e innova en beneficio de la humanidad”.

Se puede acceder a él a través de muchas plataformas conocidas.



La NASA dice que el servicio de transmisión estará disponible en las plataformas más populares. El contenido estará disponible para iOS y Android a través de la aplicación de la NASA, y el programa también estará disponible en el reproductor Roku, Apple TV y Fire TV. La autoridad también destaca la accesibilidad a través de navegadores populares. Los sistemas Smart TV no se mencionan explícitamente.

Nikki Fox, de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, dijo que la oferta gratuita de Nasa Plus tiene como objetivo ayudar a compartir información sobre la exploración de exoplanetas con el mundo y crear una mejor comprensión del clima de la Tierra y el impacto del Sol en la Tierra.

fuente: NASA, YouTube