Una aparición repentina de Oliver Bucher – por primera vez después del escándalo

Oliver Bucher hizo una aparición sorprendente.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

La mitad del tiempo en “Let’s Dance”. Finalmente, el viernes por la noche, hubo nueve parejas de bailarines que pudieron mostrar sus habilidades en la pista de baile en The Sixth Show. Con salsa, contemporánea, tango o charleston, intenta hacer latir más rápido el corazón de los miembros del jurado y del público. fue especialmente persuasivo Princesa Boucher Y Massimo Senato, porque provocaron no solo un estruendoso aplauso, sino también una enorme valoración por parte del jurado.

Sin embargo, las cosas se veían diferentes para Bastian Pelendorfer y Ekaterina Leonova. Los dos jurados condujeron con fuerza sobre el hielo resbaladizo. Al final, sin embargo, la apariencia Oliver Bucher Para gran asombro.

El jurado quedó satisfecho con la actuación.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Amira y Massimo inspiran al jurado

Amira y Massimo obtuvieron las mejores calificaciones en la noche con Charleston por la canción “Yes Sir, that’s my Baby” de Firehouse Five Plus Two. Antes de su actuación, Amira dijo: “El baile que más temía. Con Charleston, no hay nadie que lo dirija”. En el clip, me emocioné especialmente cuando hablé de relación Habla con el comediante Oliver Bucher:

“En casa estamos en igualdad de condiciones. Yo ya vivía sola cuando tenía 16 años. Sentí que eras muy, muy pequeña al lado de él, y esto fue un problema técnico. hombre muy conocido. Abre la puerta, tengo que pasar por ella sola. Estoy tan contenta de haberme encontrado gracias a Olly “.

Amira y Massimo pusieron a todos de buen humor.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Después de su actuación, el jurado entró en éxtasis. MutsyMabus dijo: “Ese fue tu mejor baile, lo encontré muy encantador. Fue divertido, sexy y ordenado. La princesa está de regreso”. “Cuidé de su marido”, añadió Joachim Allambi. Esta fue probablemente una referencia al escándalo de la bofetada del fin de semana pasado, en el que Oliver Bucher fue atacado al margen de un combate de boxeo. Pero de esto no se habló más, más bien era de esperarse el veredicto de Jorge González:

"Hiciste todo lo que Charleston necesitaba. Creíste todo. Tu mejor baile".

Jorge estaba emocionado de actuar como una princesa.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Antes de que el lambi continuara, Amira dijo con un guiño: “No arruines el buen humor”. No lo hizo, pero ya reveló que daría diez puntos por el baile. La madre de dos hijos no podía creerlo: “Poco a poco perdí la esperanza. Es increíble y luego me dieron una bofetada”. Daniel Hartwich intervino rápidamente y dijo: Será mejor que te des prisa antes de romperlo. De hecho, Amira obtuvo 30 puntos del jurado, y no se podría haber logrado más. Massimo dijo con orgullo de su pareja de baile:

“Hoy se ha desgarrado el nudo, se nace para entretenerse, y lentamente la tierra asoma”.

Amira estaba feliz de obtener 30 puntos.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Bastian Bellendorfer es engañado por el jurado

Bastian Bellendorfer y Ekaterina Leonova sorprendieron al público ya los espectadores con un tango al ritmo de “Misión Imposible”. El jurado no estaba muy emocionado al principio. “No pensé que fuera tan bueno hoy”, dijo secamente Joachim Lambie. “Pensé que fue mejor la semana pasada”. —Joachim tenía razón —dijo Motsy Mabuse con sencillez—. “Lo siento”, agregó Jorge González. La tensión era evidente en los rostros de la pareja de baile. Cuando los dos querían ir a Victoria Swarovski, el jurado gritó de repente: “¡Abril, abril!”

Ekaterina y Bastian estaban claramente molestos.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Lampe se mostró encantada con el chiste exitoso: “Fue un mal presentimiento, ¿verdad? Ya no tienes ningún color en la cara”. Bastian finalmente estaba feliz y dijo: “Me deshice de mis pantalones”. Al final consiguió 17 puntos. El Lambi incluso lo elogió: “Después de la semana pasada, has vuelto a mejorar. Lo diste todo, has sido serio. Te queda 100 veces mejor”. “Me encanta este espectáculo porque aquí suceden milagros”, dijo Jorge con entusiasmo. “Hoy bailé”.

De repente, Oliver Bucher apareció en la pista de baile.

Antes de anunciar quién irá, el comediante Oliver Bucher entró repentinamente al estudio. Le entregó el sobre dorado que contenía la decisión sobre quién debía abandonar el espectáculo. Basado en su reciente abuso físico, inicialmente dijo que tiene miedo si alguien aparece en el escenario. Pero enfatizó: “No hay nada concreto hoy. Comí suficiente para una semana”.

Aquí Oliver Bucher dio la bienvenida a Victoria Swarovski.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Entonces Boucher bromeó a expensas de su esposa: “La princesa debe estar temblando hoy. Será muy difícil y nadie lo está llamando”. Sin embargo, pronto admitió: “Lo hice sensacionalmente. 30 puntos es un sueño, necesité toda la temporada para eso”. Y de un solo golpe, continuó que no importaba quién tenía que abandonar el programa de todos modos, ya que los candidatos individuales regresarían regularmente debido a la corona.

Para Caroline y Valentine, se acabó otra vez.Foto: Andreas Rentz/Getty Images

“Lo bueno es que, sin importar quién sea despedido, volverá la próxima semana de todos modos. Ahora solo recuperarse es el lema”.Según Pocher. Finalmente, el hombre de 44 años dijo: “¿Por qué deberías dejar que idiotas individuales arruinen tu estado de ánimo?”. Por cierto, la joven política Caroline Busbach y Valentin Lucien nuevamente tuvieron que abandonar el espectáculo, recibiendo el menor número de llamadas para su baile lento. Recibieron un total de 16 puntos por parte del jurado.