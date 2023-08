Un cliente de la Sparkasse pierde miles de euros por estafadores

Página principal consumidor

Los estafadores tienen muchas maneras de lograr su objetivo. El caso del cliente de la Sparkasse muestra lo engañosos que pueden ser los delincuentes.

Bremen – Los intentos de estafa de los ciberdelincuentes en Internet parecen ser cada vez más diversos. Solo entre abril y agosto de este año, esa fue la advertencia. Equipo de emergencia informática de Sparkassen-Finanzgruppe Diez nuevas estafas que los clientes deben tener en cuenta. El caso de un cliente de la Sparkasse de Múnich muestra que ni siquiera las advertencias explícitas suelen ser suficientes. Los consumidores a menudo están solos con el daño.

‘Solo puede ser un empleado de verdad’: el estafador telefónico conoce los datos de un cliente de la Sparkasse

Las estafas más comunes incluyen llamadas telefónicas fraudulentas, correos electrónicos de phishing y troyanos bancarios. Claudia B. de Munich también tuvo que experimentar esto, según lo informado por ARD en Plusminus. El 27 de junio, un cliente de la Sparkasse recibió una llamada poco clara. Al otro lado de la línea, un hombre dijo que era empleado de su caja de ahorros. En general, los expertos advierten No responda ciertos números para evitar estafadores.

El cliente del banco no tenía idea de que podría ser una estafa. Después de todo, se dice que el presunto empleado del banco conocía sus detalles, incluida la dirección, la fecha de nacimiento y otra información. “Entonces pensé, esto solo puede ser un empleado real, porque quién más debería tener mi número de cuenta”, explicó el cliente a ARD.

Los estafadores suelen probar suerte llamando a sus víctimas. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

El estafador se hace pasar por empleado de la Sparkasse y amenaza a las víctimas con cerrar la cuenta

El hombre le preguntó a la mujer si aún no había revisado su casilla de correo electrónico. Según el estafador, se le pidió a la mujer que verificara que se había realizado un pago, que es el proceso de seguridad requerido para confirmar un pago en línea. El estafador explicó que el cliente no podrá pagar en línea dentro de dos días si no cumple con esta solicitud.

Dejando a un lado el fraude, ya es una práctica común que los bancos tengan que revisar sus servicios bancarios en línea a ciertos intervalos, a menudo una vez cada tres meses, para no perder el acceso a ellos. Si se excede la fecha límite, los clientes primero deberán contactar al banco nuevamente para desbloquear su banca en línea. Pero esto es exactamente lo que usan los estafadores, entre otras cosas, para obtener fondos ilegalmente. una y otra vez Los delincuentes también intentan engañar a los clientes de Sparkasse utilizando el sistema de huellas dactilares..

Un cliente de Sparkasse recibe correo real y mensajes SMS fraudulentos de estafadores en línea

Quizás esta sea una de las razones por las que el cliente de la Sparkasse inicialmente no sospechó nada. El empleado del banco falso también le dijo por teléfono que podía ayudar a cumplir con la solicitud del banco, “ahorita me va a enviar algo”, dijo el cliente.

Durante la llamada telefónica, llegó al móvil de la clienta un mensaje SMS de su caja de ahorros, que le pareció real. Este procedimiento tampoco es infrecuente para los bancos reales. Sin embargo, no tenía idea de que en este caso les había dado a los estafadores acceso a la banca en línea porque era un correo electrónico de phishing real. A esto le sigue un correo electrónico real igualmente engañoso en su buzón. El enlace en el SMS también lo lleva a una página casi indistinguible del sitio original de Sparkasse.

Una cliente de la Sparkasse perdió miles de euros porque se enamoró de un correo electrónico de phishing real. © suedraumfoto / IMAGO

‘Los delincuentes ahora son más profesionales’: el mal alemán en los correos electrónicos fraudulentos ahora es raro

“Mientras que hasta hace unos años los correos electrónicos de phishing se notaban principalmente porque el saludo era impersonal o el texto del mensaje estaba escrito en mal alemán, ahora los delincuentes se comportan de manera más profesional”, advierte la Oficina Federal. Los errores tipográficos o diéresis extrañas en el texto rara vez son una indicación clara de un intento de phishing. Incluso con textos bien elaborados, los consumidores deben tener cuidado.

El caso del cliente de Sparkasse también muestra lo que sucede cuando los consumidores caen en la trampa de todos modos. Porque poco tiempo después de abrir el enlace en el SMS, los estafadores dedujeron varios miles de euros de su cuenta. “Te llevas un susto enorme”, dice el cliente. En total, los estafadores descontaron 4.600 euros de la cuenta de la mujer. también Expertos advierten sobre una estafa de amorío.

¿Cómo me protejo de los correos electrónicos de phishing? Entonces, si recibe un correo electrónico que coincide con al menos una de las siguientes características, debe sospechar. Porque existe una alta probabilidad de que un correo electrónico de phishing: El cuerpo del correo electrónico indica una necesidad urgente de tomar medidas, por ejemplo: “Si no actualiza sus datos de inmediato, se perderá irremediablemente…”. Se utilizan amenazas: “Si no haces esto, lamentablemente tendremos que bloquear tu cuenta…”. Se le pedirá que ingrese datos confidenciales, como un PIN para acceder a la Banca por Internet o un número de tarjeta de crédito. El correo electrónico contiene enlaces o formularios. El correo electrónico parece ser de una persona u organización conocida, pero la solicitud del remitente le parece inusual. Fuente: Oficina Federal de Seguridad de la Información

Cuando me di cuenta del fraude, fui inmediatamente a su sucursal Sparkasse. Después de todo, dos reservas aún podrían revertirse. Pero la propia mujer se quedará con los daños restantes que ascienden a más de 2.000 €. “Desde mi punto de vista, no hice absolutamente nada malo”, explica, “y por eso me parece increíble que el banco ahora me diga que en realidad fue mi culpa” por hacer clic en el enlace del SMS.

Según la Autoridad Bancaria Europea, dos tercios de los clientes afectados sufren pérdidas

Según la Autoridad Bancaria Europea, un total de dos tercios de todos los clientes en la UE que fueron víctimas de un intento de fraude de este tipo se quedaron con los costos, a pesar de que la UE ya había decidido que era apropiado “que en el caso de un pago en línea recae la carga de probar la supuesta negligencia. “Es responsabilidad del banco, ya que en tales casos las opciones del cliente son muy limitadas”, según las directivas de la UE emitidas por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

Sin embargo, los bancos a menudo no pagan por los daños y la carga de la prueba recae en los consumidores. El Ministerio Federal de Finanzas explicó que los clientes pueden probar “mediante una presentación fehaciente del curso de los hechos” que no autorizaron el pago ellos mismos.